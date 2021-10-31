https://ria.ru/20211031/prazdnik-1757073139.html
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.10.2021
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что благородя их труду... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:03
2021-10-31T11:03
2021-10-31T11:03
общество
михаил мишустин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что благородя их труду развивается промышленность и повышается качество жизни людей, сообщается на сайте кабмина."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Этот профессиональный праздник учреждён в знак глубокого уважения и признательности к труду водителей, инженеров, автослесарей, механиков, сотрудников автотранспортных предприятий. Всех, кто ежедневно выходит в рейс, перевозит миллионы тонн грузов в любую точку страны, доставляет наших граждан по самым разным маршрутам. Благодаря вам работает экономика, развиваются промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, деловая активность, повышается качество жизни людей", - говорится в телеграмме.Премьер отметил, что развитию автомобильного и пассажирского транспорта правительство уделяет особое внимание. Так, через нацпроекты и госпрограммы обновляются автопарки, вводится в эксплуатацию электротранспорт, строится современная инфраструктура. При этом, особое внимание уделяется цифровизации отрасли."Интеллектуальные системы позволяют делать пассажирские и грузовые перевозки удобными, доступными и безопасными. Сегодня современные технологии управляют транспортными потоками, осуществляют мониторинг движения автотранспортных средств и состояния водителя, оптимизируют работу персонала. Электронные сервисы и услуги, мобильные приложения, цифровые решения повышают качество, удобство и безопасность перевозок, обеспечивают эффективное планирование и управление процессом отслеживания грузов", - добавил Мишустин.В финале поздравления глава правительства пожелал работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта новых успехов и достижений, крепкого здоровья, благополучия, а также безаварийной езды и удачи на дорогах.
https://ria.ru/20211031/prazdnik-1757071318.html
https://radiosputnik.ria.ru/20211027/kuzbass-1756565639.html
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общество, михаил мишустин
Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Мишустин поздравил работников автомобильного и городского пассажирского транспорта
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Премьер-министр России Михаил Мишустин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского транспорта, отметив, что благородя их труду развивается промышленность и повышается качество жизни людей, сообщается на сайте
кабмина.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта. Этот профессиональный праздник учреждён в знак глубокого уважения и признательности к труду водителей, инженеров, автослесарей, механиков, сотрудников автотранспортных предприятий. Всех, кто ежедневно выходит в рейс, перевозит миллионы тонн грузов в любую точку страны, доставляет наших граждан по самым разным маршрутам. Благодаря вам работает экономика, развиваются промышленность, торговля, строительство, сельское хозяйство, деловая активность, повышается качество жизни людей", - говорится в телеграмме.
Премьер отметил, что развитию автомобильного и пассажирского транспорта правительство уделяет особое внимание. Так, через нацпроекты и госпрограммы обновляются автопарки, вводится в эксплуатацию электротранспорт, строится современная инфраструктура. При этом, особое внимание уделяется цифровизации отрасли.
"Интеллектуальные системы позволяют делать пассажирские и грузовые перевозки удобными, доступными и безопасными. Сегодня современные технологии управляют транспортными потоками, осуществляют мониторинг движения автотранспортных средств и состояния водителя, оптимизируют работу персонала. Электронные сервисы и услуги, мобильные приложения, цифровые решения повышают качество, удобство и безопасность перевозок, обеспечивают эффективное планирование и управление процессом отслеживания грузов", - добавил Мишустин.
В финале поздравления глава правительства пожелал работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта новых успехов и достижений, крепкого здоровья, благополучия, а также безаварийной езды и удачи на дорогах.