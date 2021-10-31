https://ria.ru/20211031/prazdnik-1757071318.html

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.10.2021

Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского отечественного транспорта и отметил, что в этой... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:34

2021-10-31T10:34

2021-10-31T10:34

общество

владимир путин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского отечественного транспорта и отметил, что в этой отрасли всегда работали настоящие, преданные делу профессионалы, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации – настоящие, преданные делу профессионалы. Убеждён, вы и впредь будете с уважением относиться к традициям предшественников, достойно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что автомобильный и городской пассажирский транспорт занимают уверенные позиции в общей системе перевозок, активно работают на укрепление межрегиональных и международных связей и на развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Кроме того, он отметил, что они напрямую влияют на качество жизни миллионов россиян, и потому государство заботится о модернизации этой отрасли."В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная, удобная техника, успешно воплощаются в жизнь масштабные программы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений, расширение рынка предоставляемых услуг", - добавил глава государства.В конце поздравления Путин пожелал работникам всего наилучшего.

https://radiosputnik.ria.ru/20211027/kuzbass-1756565639.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, владимир путин