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Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником - РИА Новости, 31.10.2021
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского отечественного транспорта и отметил, что в этой... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:34
2021-10-31T10:34
общество
владимир путин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского отечественного транспорта и отметил, что в этой отрасли всегда работали настоящие, преданные делу профессионалы, телеграмма опубликована на сайте Кремля."Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации – настоящие, преданные делу профессионалы. Убеждён, вы и впредь будете с уважением относиться к традициям предшественников, достойно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме.Президент добавил, что автомобильный и городской пассажирский транспорт занимают уверенные позиции в общей системе перевозок, активно работают на укрепление межрегиональных и международных связей и на развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Кроме того, он отметил, что они напрямую влияют на качество жизни миллионов россиян, и потому государство заботится о модернизации этой отрасли."В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная, удобная техника, успешно воплощаются в жизнь масштабные программы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений, расширение рынка предоставляемых услуг", - добавил глава государства.В конце поздравления Путин пожелал работникам всего наилучшего.
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общество, владимир путин
10:34 31.10.2021
 
Путин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником

Путин: в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали настоящие профессионалы

© РИА Новости / Евгений Паулин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ В. Путин принял участие в саммите "Группы двадцати"
Президент РФ В. Путин принял участие в саммите Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Евгений Паулин
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов автомобильного и городского пассажирского отечественного транспорта и отметил, что в этой отрасли всегда работали настоящие, преданные делу профессионалы, телеграмма опубликована на сайте Кремля.
"Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днём работника автомобильного и городского пассажирского транспорта... Отрадно, что в отечественном автотранспортном комплексе всегда работали и сегодня трудятся специалисты самой высокой квалификации – настоящие, преданные делу профессионалы. Убеждён, вы и впредь будете с уважением относиться к традициям предшественников, достойно решать поставленные задачи", - говорится в телеграмме.
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Президент добавил, что автомобильный и городской пассажирский транспорт занимают уверенные позиции в общей системе перевозок, активно работают на укрепление межрегиональных и международных связей и на развитие промышленности, сельского хозяйства и бизнеса. Кроме того, он отметил, что они напрямую влияют на качество жизни миллионов россиян, и потому государство заботится о модернизации этой отрасли.
"В рамках национального проекта "Безопасные качественные дороги" обновляется парк общественного транспорта, на маршруты выходит современная, экологичная, удобная техника, успешно воплощаются в жизнь масштабные программы, направленные на повсеместное внедрение цифровых технологий, передовых логистических и управленческих решений, расширение рынка предоставляемых услуг", - добавил глава государства.
В конце поздравления Путин пожелал работникам всего наилучшего.
 
ОбществоВладимир Путин
 
 
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