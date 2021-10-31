https://ria.ru/20211031/pravitelstvo-1757070239.html
Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов
Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов - РИА Новости, 31.10.2021
Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов
Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты по соцконтрактам, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:27
2021-10-31T10:27
2021-10-31T11:00
правительство рф
михаил мишустин
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты по соцконтрактам, сообщает пресс-служба правительства.Деньги получат десять регионов: Северная Осетия, Башкирия, Чечня, Чувашия, Горный Алтай и Алтайский край, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.По словам Мишустина, выделенные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов.Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или одинокими людьми, которые хотят выбраться из бедности и выйти на самостоятельный источник дохода. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, открыть ферму и так далее. В пресс-службе напомнили, что софинансирование этого направления началось в 2020 году — тогда господдержку смогли получить более 20 регионов.
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правительство рф, михаил мишустин, россия
10:27 31.10.2021 (обновлено: 11:00 31.10.2021)
Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов
Правительство приняло проект о выделении около 750 миллионов рублей регионам
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
Премьер-министр Михаил Мишустин
подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты по соцконтрактам, сообщает пресс-служба правительства
.
"Более 749,5 миллиона рублей будет дополнительно направлено в ряд регионов для оказания помощи гражданам в форме социального контракта", — говорится в сообщении.
Деньги получат десять регионов: Северная Осетия, Башкирия, Чечня, Чувашия, Горный Алтай и Алтайский край, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.
По словам Мишустина, выделенные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов.
Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или одинокими людьми, которые хотят выбраться из бедности и выйти на самостоятельный источник дохода. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, открыть ферму и так далее. В пресс-службе напомнили, что софинансирование этого направления началось в 2020 году — тогда господдержку смогли получить более 20 регионов.