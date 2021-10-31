https://ria.ru/20211031/pravitelstvo-1757070239.html

Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов

Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов - РИА Новости, 31.10.2021

Правительство выделило дополнительные средства на поддержку регионов

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты по соцконтрактам, сообщает пресс-служба правительства. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:27

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правительство рф

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении дополнительных средств на выплаты по соцконтрактам, сообщает пресс-служба правительства.Деньги получат десять регионов: Северная Осетия, Башкирия, Чечня, Чувашия, Горный Алтай и Алтайский край, Белгородская, Липецкая, Саратовская и Иркутская области.По словам Мишустина, выделенные средства позволят осуществить выплаты не менее чем по семи тысячам социальных контрактов.Социальный контракт — это специальный договор, который заключается между органами соцзащиты и малоимущими семьями или одинокими людьми, которые хотят выбраться из бедности и выйти на самостоятельный источник дохода. Благодаря соцконтракту можно пройти переобучение, стать индивидуальным предпринимателем, открыть ферму и так далее. В пресс-службе напомнили, что софинансирование этого направления началось в 2020 году — тогда господдержку смогли получить более 20 регионов.

https://ria.ru/20211030/pravitelstvo-1757004186.html

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правительство рф, михаил мишустин, россия