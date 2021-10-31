Договоренности с ЕС ограничат доступ "грязной" стали из КНР, считает Байден
Байден: договоренности США и ЕС о пошлинах ограничат доступ "грязной" стали из КНР
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкПрезидент США Джо Байден выступает на пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом, в Белом доме в Вашингтоне
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Договоренности США и ЕС помогут ограничить доступ "грязной" стали на рынки и противостоять тем, кто занимается демпингом стали, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, трансляция выступления велась службами ЕС.
"Эти договоренности... ограничат доступ "грязной" стали на наши рынки из стран, таких как Китай, и помогут противостоять странам, которые занимаются демпингом стали на наши рынки", - отметил Байден.
США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила глава ЕК в воскресенье. Вслед за этим решением, Еврокомиссия предложит приостановить действие пошлин, которые Евросоюз вводил в ответ на тарифы Штатов.
США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.
Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.