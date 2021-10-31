https://ria.ru/20211031/poshliny-1757103713.html

Договоренности с ЕС ограничат доступ "грязной" стали из КНР, считает Байден

Договоренности с ЕС ограничат доступ "грязной" стали из КНР, считает Байден - РИА Новости, 31.10.2021

Договоренности с ЕС ограничат доступ "грязной" стали из КНР, считает Байден

Договоренности США и ЕС помогут ограничить доступ "грязной" стали на рынки и противостоять тем, кто занимается демпингом стали, заявил президент США Джо Байден... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:05

2021-10-31T17:05

2021-10-31T17:05

сша

джо байден

евросоюз

еврокомиссия

дональд трамп

пошлины

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Договоренности США и ЕС помогут ограничить доступ "грязной" стали на рынки и противостоять тем, кто занимается демпингом стали, заявил президент США Джо Байден на пресс-конференции с главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен, трансляция выступления велась службами ЕС.США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила глава ЕК в воскресенье. Вслед за этим решением, Еврокомиссия предложит приостановить действие пошлин, которые Евросоюз вводил в ответ на тарифы Штатов.США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.

https://ria.ru/20211031/poshliny-1757099701.html

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, пошлины