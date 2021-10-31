https://ria.ru/20211031/poshliny-1757099701.html

Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года

Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года - РИА Новости, 31.10.2021

Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года

Договорённость Евросоюза и США по пошлинам позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:26

2021-10-31T16:26

2021-10-31T16:26

в мире

сша

евросоюз

еврокомиссия

дональд трамп

урсула фон дер ляйен

пошлины

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Договорённость Евросоюза и США по пошлинам позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018 году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила также она.Согласно материалам Еврокомиссии, экспорт этой продукции из ЕС в США рухнул на 53% между 2018 и 2020 годами, до 2,4 миллиона тонн.США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.

https://ria.ru/20210804/poshliny-1744311497.html

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в мире, сша, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлины