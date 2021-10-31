Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года
Глава ЕК: договоренность ЕС и США вернет торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Договорённость Евросоюза и США по пошлинам позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018 году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.
США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила также она.
"Это позволит торговле сталью и алюминием между нами вернуться к уровням, зафиксированным до введения этих тарифов", - сказала фон дер Ляйен.
Согласно материалам Еврокомиссии, экспорт этой продукции из ЕС в США рухнул на 53% между 2018 и 2020 годами, до 2,4 миллиона тонн.
США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.
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