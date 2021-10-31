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Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года
Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года - РИА Новости, 31.10.2021
Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года
Договорённость Евросоюза и США по пошлинам позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:26
2021-10-31T16:26
в мире
сша
евросоюз
еврокомиссия
дональд трамп
урсула фон дер ляйен
пошлины
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Договорённость Евросоюза и США по пошлинам позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018 году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила также она.Согласно материалам Еврокомиссии, экспорт этой продукции из ЕС в США рухнул на 53% между 2018 и 2020 годами, до 2,4 миллиона тонн.США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.
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в мире, сша, евросоюз, еврокомиссия, дональд трамп, урсула фон дер ляйен, пошлины
16:26 31.10.2021
 
Глава ЕК: США и ЕС вернут торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года

Глава ЕК: договоренность ЕС и США вернет торговлю сталью и алюминием к уровню до 2018 года

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости, Мария Князева. Договорённость Евросоюза и США по пошлинам позволит вернуть торговлю стальной и алюминиевой продукцией до уровней, которые были до введения этих тарифов в 2018 году, сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции с президентом США, трансляция которой велась службами ЕС.
США решили приостановить действие пошлин на стальную и алюминиевую продукцию из Евросоюза, сообщила также она.
"Это позволит торговле сталью и алюминием между нами вернуться к уровням, зафиксированным до введения этих тарифов", - сказала фон дер Ляйен.
Согласно материалам Еврокомиссии, экспорт этой продукции из ЕС в США рухнул на 53% между 2018 и 2020 годами, до 2,4 миллиона тонн.
США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.
Флаги Евросоюза у здания Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.08.2021
4 августа, 12:14
Источник: Евросоюз может продлить пошлины на сталь из России
 
В миреСШАЕвросоюзЕврокомиссияДональд ТрампУрсула фон дер ЛяйенПошлины
 
 
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