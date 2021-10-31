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Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 31.10.2021
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"
Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:38
2021-10-31T09:38
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему москвичей очередной погожий на выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В столице воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - до плюс 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба", - отметил Тишковец.Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо."На языке авиационных метеорологов такая погода называется "миллион на миллион", - подчеркнул синоптик.
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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец
09:38 31.10.2021
 
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"

Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 13 градусов

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкКот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве
Кот вблизи Новодевичьего монастыря в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец.
"Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему москвичей очередной погожий на выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В столице воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - до плюс 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба", - отметил Тишковец.
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Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо.
"На языке авиационных метеорологов такая погода называется "миллион на миллион", - подчеркнул синоптик.
 
ОбществоМосковская область (Подмосковье)МоскваЦентр "Фобос"Евгений Тишковец
 
 
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