https://ria.ru/20211031/pogoda-1757066955.html

Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"

Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 31.10.2021

Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"

Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T09:38

2021-10-31T09:38

2021-10-31T09:38

общество

московская область (подмосковье)

москва

центр "фобос"

евгений тишковец

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему москвичей очередной погожий на выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В столице воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - до плюс 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба", - отметил Тишковец.Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо."На языке авиационных метеорологов такая погода называется "миллион на миллион", - подчеркнул синоптик.

https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html

московская область (подмосковье)

москва

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2021

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общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец