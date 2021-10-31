https://ria.ru/20211031/pogoda-1757066955.html
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион" - РИА Новости, 31.10.2021
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"
Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:38
2021-10-31T09:38
2021-10-31T09:38
общество
московская область (подмосковье)
москва
центр "фобос"
евгений тишковец
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753026759_0:273:3155:2048_1920x0_80_0_0_af82a392cfe0f5d95330358ec034e1a3.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 11-13 градусов, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра "Фобос" Евгений Тишковец."Погода сегодня обусловится северной периферией антициклона, благодаря чему москвичей очередной погожий на выходной день, с температурным фоном существенно выше нормы. Ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный от 3 до 8 метров в секунду. В столице воздух прогреется до плюс 11-13 градусов, в Подмосковье - до плюс 9-14 градусов тепла. Атмосферное давление будет слабо падать и составит 752 миллиметра ртутного столба", - отметил Тишковец.Он подчеркнул, что в столице будет очень ясное небо."На языке авиационных метеорологов такая погода называется "миллион на миллион", - подчеркнул синоптик.
https://ria.ru/20211030/immunitet-1756966812.html
московская область (подмосковье)
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/04/1753026759_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fbc0239cc01584cfc06dca7c49f5d392.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, московская область (подмосковье), москва, центр "фобос", евгений тишковец
Москвичам в воскресенье пообещали погоду "миллион на миллион"
Температура воздуха в воскресенье в Москве прогреется до плюс 13 градусов