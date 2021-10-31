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В Нижегородской области поезд насмерть сбил подростка
В Нижегородской области поезд насмерть сбил подростка - РИА Новости, 31.10.2021
В Нижегородской области поезд насмерть сбил подростка
Подросток 16 лет получил смертельную травму, попав под поезд в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T17:32
2021-10-31T17:32
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Подросток 16 лет получил смертельную травму, попав под поезд в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.По предварительным данным, трагедия произошла вечером 30 октября на железнодорожном переезде в Перевозском районе."Пострадавший переходил через двухпутный железнодорожный переезд, пропустил поезд, шедший по первому пути, и не заметил поезд, следовавший по второму пути. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия.
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происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
17:32 31.10.2021
 
В Нижегородской области поезд насмерть сбил подростка

В Нижегородской области поезд насмерть сбил 16-летнего подростка

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкФельдшер областной станции скорой медицинской помощи
Фельдшер областной станции скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Подросток 16 лет получил смертельную травму, попав под поезд в Нижегородской области, сообщает Центральное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.
По предварительным данным, трагедия произошла вечером 30 октября на железнодорожном переезде в Перевозском районе.
Скорая помощь - РИА Новости, 1920, 25.10.2021
25 октября, 10:11
В Приморье подросток погиб от удара током в вагоне поезда
"Пострадавший переходил через двухпутный железнодорожный переезд, пропустил поезд, шедший по первому пути, и не заметил поезд, следовавший по второму пути. Машинист поезда для предотвращения наезда применил экстренное торможение и подавал сигнал большой громкости, однако травмирование предотвратить не удалось", - говорится в сообщении.
Центральным межрегиональным следственным управлением на транспорте СК России проводится проверка. Совместно с представителями Приволжской транспортной прокуратуры устанавливаются все обстоятельства происшествия.
 
ПроисшествияНижегородская областьСледственный комитет России (СК РФ)Россия
 
 
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