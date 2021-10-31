https://ria.ru/20211031/pensiya-1757057870.html

Как не остаться без пенсии на лечении в больнице? Пенсионерам дали однозначный ответ

В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице - РИА Новости, 31.10.2021

Как не остаться без пенсии на лечении в больнице? Пенсионерам дали однозначный ответ

В филиале Пенсионного фонда России (ПФР) по Томской области рассказали об особенностях оформления пенсии для граждан, которые получают ее через отделения Почты... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T03:07

2021-10-31T03:07

2021-10-31T03:58

общество

пенсия

томская область

почта россии

пенсионный фонд рф

россия

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В филиале Пенсионного фонда России (ПФР) по Томской области рассказали об особенностях оформления пенсии для граждан, которые получают ее через отделения Почты России и находятся на длительном стационарном лечении.В ведомстве пояснили, что из-за пребывания в больнице пенсионеры не могут получить выплату через почтовое отделение или почтальона в положенный срок.В Пенсионном фонде также уточнили, что, если пенсионер не смог получить деньги до завершения выплатного периода, то его деньги никуда не пропадут — в следующем месяце он получит свои деньги и за текущий месяц, и за прошедший.

https://ria.ru/20211024/pensii-1755902588.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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