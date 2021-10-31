https://ria.ru/20211031/pensiya-1757057870.html
Как не остаться без пенсии на лечении в больнице? Пенсионерам дали однозначный ответ
В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице - РИА Новости, 31.10.2021
Как не остаться без пенсии на лечении в больнице? Пенсионерам дали однозначный ответ
В филиале Пенсионного фонда России (ПФР) по Томской области рассказали об особенностях оформления пенсии для граждан, которые получают ее через отделения Почты... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:07
2021-10-31T03:07
2021-10-31T03:58
общество
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томская область
почта россии
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В филиале Пенсионного фонда России (ПФР) по Томской области рассказали об особенностях оформления пенсии для граждан, которые получают ее через отделения Почты России и находятся на длительном стационарном лечении.В ведомстве пояснили, что из-за пребывания в больнице пенсионеры не могут получить выплату через почтовое отделение или почтальона в положенный срок.В Пенсионном фонде также уточнили, что, если пенсионер не смог получить деньги до завершения выплатного периода, то его деньги никуда не пропадут — в следующем месяце он получит свои деньги и за текущий месяц, и за прошедший.
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общество, пенсия, томская область, почта россии, пенсионный фонд рф, россия
03:07 31.10.2021 (обновлено: 03:58 31.10.2021)
В ПФР объяснили, как не остаться без пенсии во время лечения в больнице
ПФР: для выплаты пенсии при лечении в больнице нужно оформить доверенность на родственника