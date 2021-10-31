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"Работает, как ни в чем не бывало". Видео из отеля в Хургаде, где отравились россияне

Появилось видео из отеля в Хургаде, где отравились российские туристы - РИА Новости, 31.10.2021

"Работает, как ни в чем не бывало". Видео из отеля в Хургаде, где отравились россияне

В Сети появилось видео из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, где отравились десятки туристов. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:33

2021-10-31T10:33

2021-10-31T10:33

туризм

египет

шарм-эш-шейх

хургада

новости - туризм

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, где отравились десятки туристов. Его публикуют "Известия".Ролик снял один из постояльцев. На кадрах видна столовая, которая работает в обычном режиме. "Как ни в чем не бывало", — комментирует автор клипа.По его словам, в больницу попали 40 человек, включая детей, при этом ранее официально сообщалось о 30 пострадавших.Об инциденте рассказал РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в городе отдыхают родственники. Он отметил, что среди госпитализированных — в основном дети от двух лет. Им стало плохо минувшей ночью в пятницу. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, рассказал Сабиров.Сейчас границы Египта для туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.Полностью вакцинированные от COVID-19 иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок и QR-кода.

египет

шарм-эш-шейх

хургада

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм