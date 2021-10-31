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"Работает, как ни в чем не бывало". Видео из отеля в Хургаде, где отравились россияне
Появилось видео из отеля в Хургаде, где отравились российские туристы - РИА Новости, 31.10.2021
"Работает, как ни в чем не бывало". Видео из отеля в Хургаде, где отравились россияне
В Сети появилось видео из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, где отравились десятки туристов. Его публикуют "Известия". РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:33
2021-10-31T10:33
2021-10-31T10:33
туризм
египет
шарм-эш-шейх
хургада
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. В Сети появилось видео из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде, где отравились десятки туристов. Его публикуют "Известия".Ролик снял один из постояльцев. На кадрах видна столовая, которая работает в обычном режиме. "Как ни в чем не бывало", — комментирует автор клипа.По его словам, в больницу попали 40 человек, включая детей, при этом ранее официально сообщалось о 30 пострадавших.Об инциденте рассказал РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в городе отдыхают родственники. Он отметил, что среди госпитализированных — в основном дети от двух лет. Им стало плохо минувшей ночью в пятницу. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, рассказал Сабиров.Сейчас границы Египта для туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх.Полностью вакцинированные от COVID-19 иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок и QR-кода.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
египет, шарм-эш-шейх, хургада, новости - туризм
Появилось видео из отеля в Хургаде, где отравились российские туристы
Появилось видео из отеля в египетской Хургаде, где отравились 40 российских туристов
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости.
В Сети появилось видео из отеля AMC Royal Hotel в Хургаде
, где отравились десятки туристов. Его публикуют "Известия
".
Ролик снял один из постояльцев. На кадрах видна столовая, которая работает в обычном режиме. "Как ни в чем не бывало", — комментирует автор клипа.
По его словам, в больницу попали 40 человек, включая детей, при этом ранее официально сообщалось о 30 пострадавших.
Об инциденте рассказал РИА Новости житель Татарстана Азат Сабиров, у которого в городе отдыхают родственники. Он отметил, что среди госпитализированных — в основном дети от двух лет. Им стало плохо минувшей ночью в пятницу. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, рассказал Сабиров.
Сейчас границы Египта
для туристов открыты, из России восстановлено авиасообщение с курортами Хургада и Шарм-эш-Шейх
.
Полностью вакцинированные от COVID-19 иностранцы могут въезжать в страну без ПЦР-тестов при условии предоставления на границе сертификата о наличии прививок и QR-кода.