https://ria.ru/20211031/onlayn-znakomstva-1757059955.html

Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства

Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства - РИА Новости, 31.10.2021

Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства

Переход россиян на удаленную работу и более редкая возможность посещать общественные места привели к заметному росту трат на интернет-знакомства: средние чеки... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T07:06

2021-10-31T07:06

2021-10-31T07:06

общество

москва

русский стандарт (банк)

россия

удаленная работа

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Переход россиян на удаленную работу и более редкая возможность посещать общественные места привели к заметному росту трат на интернет-знакомства: средние чеки заметно выросли по итогам трех кварталов, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки покупок в категории "знакомства" по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.Они отмечают, что интерес к поиску второй половины через интернет вырос. Причем у женщин эта динамика оказалась более высокой. Так, за три квартал 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате услуг соответствующих тематических сайтов у женщин увеличилось более чем в три раза, а у мужчин более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше: 1 657 рублей против 1 563 рублей.

https://ria.ru/20210815/kovid-1745668730.html

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общество, москва, русский стандарт (банк), россия, удаленная работа