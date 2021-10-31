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Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства
Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства - РИА Новости, 31.10.2021
Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства
Переход россиян на удаленную работу и более редкая возможность посещать общественные места привели к заметному росту трат на интернет-знакомства: средние чеки... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T07:06
2021-10-31T07:06
общество
москва
русский стандарт (банк)
россия
удаленная работа
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Переход россиян на удаленную работу и более редкая возможность посещать общественные места привели к заметному росту трат на интернет-знакомства: средние чеки заметно выросли по итогам трех кварталов, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки покупок в категории "знакомства" по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.Они отмечают, что интерес к поиску второй половины через интернет вырос. Причем у женщин эта динамика оказалась более высокой. Так, за три квартал 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате услуг соответствующих тематических сайтов у женщин увеличилось более чем в три раза, а у мужчин более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше: 1 657 рублей против 1 563 рублей.
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общество, москва, русский стандарт (банк), россия, удаленная работа
07:06 31.10.2021
 
Россияне в пандемию стали больше тратить на онлайн-знакомства

Исследование банка "Русский стандарт" выявило рост трат на онлайн-знакомства в пандемию

© Fotolia / Picture-FactoryЖенщина работает за ноутбуком
Женщина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© Fotolia / Picture-Factory
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Переход россиян на удаленную работу и более редкая возможность посещать общественные места привели к заметному росту трат на интернет-знакомства: средние чеки заметно выросли по итогам трех кварталов, говорится в исследовании банка "Русский стандарт" (одного из крупнейших российских розничных банков и эквайеров), результаты которого есть в распоряжении РИА Новости.
В рамках исследования были изучены количество, сумма и средние чеки покупок в категории "знакомства" по картам банка за три квартала 2020 и 2021 года.
"Вынужденный уход на дистанционную работу и сокращение времени пребывания в общественных местах, судя по всему, подтолкнули россиян активнее бороться с одиночеством. Так, по данным банка, за три квартала 2021 года относительно января-сентября 2020 года общее количество операций в сегменте "онлайн-знакомства" выросло более чем в два раза, а средний чек на 3% и составил 1 584 рубля", - подсчитали аналитики.
Они отмечают, что интерес к поиску второй половины через интернет вырос. Причем у женщин эта динамика оказалась более высокой. Так, за три квартал 2021 года общее количество операций по картам банка при оплате услуг соответствующих тематических сайтов у женщин увеличилось более чем в три раза, а у мужчин более чем в два раза (по сравнению с аналогичным периодом прошлого года). Средний чек за одну покупку по карте в этом сегменте у женщин оказался немного выше: 1 657 рублей против 1 563 рублей.
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