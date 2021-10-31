https://ria.ru/20211031/obstrel-1757129909.html

СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе

СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 31.10.2021

СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса, после которых 4 населенных пункта остались... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T23:09

2021-10-31T23:09

2021-10-31T23:09

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александр бастрыкин

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса, после которых 4 населенных пункта остались без света, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."В результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.... Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20211030/donbass-1757019774.html

донецкая народная республика

луганская народная республика

россия

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