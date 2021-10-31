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СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе
СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе - РИА Новости, 31.10.2021
СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса, после которых 4 населенных пункта остались... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T23:09
2021-10-31T23:09
2021-10-31T23:09
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело из-за обстрелов населенных пунктов Донбасса, после которых 4 населенных пункта остались без света, сообщается на сайте Следственного комитета РФ."В результате стрельбы киевских силовиков были обесточены четыре населенных пункта в Тельмановском районе.... Председатель СК России поручил Главному следственному управлению незамедлительно возбудить уголовное дело по ст. 356 УК РФ (Применение запрещенных средств и методов ведения войны), а также принять меры к установлению конкретных лиц, причастных к этому, и организовать их розыск, чтобы впоследствии они предстали перед судом", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211030/donbass-1757019774.html
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в мире, оон, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), донецкая народная республика, луганская народная республика, ситуация в днр и лнр, россия
СК России возбудил дело после обстрелов населенных пунктов в Донбассе
СК возбудил дело после обстрелов в Донбассе, из-за которых обесточены населенные пункты