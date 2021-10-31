https://ria.ru/20211031/novokuznetsk-1757070433.html

В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек

В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек - РИА Новости, 31.10.2021

В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек

В квартире дома в Новокузнецке обнаружен дом престарелых, где умерли несколько постояльцев, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:29

2021-10-31T10:29

2021-10-31T10:41

происшествия

кемеровская область

новокузнецк

следственный комитет россии (ск рф)

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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. В квартире дома в Новокузнецке обнаружен дом престарелых, где умерли несколько постояльцев, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Информация о том, что в жилом доме располагается дом престарелых, появились в местных СМИ. Со ссылкой на местных жителей уточняется, что пожилых людей привозят на носилках, а после вывозят умерших."В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию. Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала", – говорится в сообщении.Отмечается, что будут проверены все доводы, изложенные в информации, а также установлены обстоятельства произошедшего.

https://ria.ru/20211031/izdevatelstva-1757068296.html

кемеровская область

новокузнецк

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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)