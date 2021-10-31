https://ria.ru/20211031/novokuznetsk-1757070433.html
В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек
В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек - РИА Новости, 31.10.2021
В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек
В квартире дома в Новокузнецке обнаружен дом престарелых, где умерли несколько постояльцев, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:29
2021-10-31T10:29
2021-10-31T10:41
происшествия
кемеровская область
новокузнецк
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости. В квартире дома в Новокузнецке обнаружен дом престарелых, где умерли несколько постояльцев, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК по Кемеровской области.Информация о том, что в жилом доме располагается дом престарелых, появились в местных СМИ. Со ссылкой на местных жителей уточняется, что пожилых людей привозят на носилках, а после вывозят умерших."В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию. Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала", – говорится в сообщении.Отмечается, что будут проверены все доводы, изложенные в информации, а также установлены обстоятельства произошедшего.
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кемеровская область
новокузнецк
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, кемеровская область, новокузнецк, следственный комитет россии (ск рф)
10:29 31.10.2021 (обновлено: 10:41 31.10.2021)
В квартире Новокузнецка нашли дом престарелых, где умерли несколько человек
В квартире в Новокузнецке обнаружили дом престарелых, где умерли несколько постояльцев
КЕМЕРОВО, 31 окт – РИА Новости.
В квартире дома в Новокузнецке
обнаружен дом престарелых, где умерли несколько постояльцев, проводится доследственная проверка, сообщает пресс-служба СУ СК
по Кемеровской области
.
Информация о том, что в жилом доме располагается дом престарелых, появились в местных СМИ. Со ссылкой на местных жителей уточняется, что пожилых людей привозят на носилках, а после вывозят умерших.
"В ходе проверки установлено, что в одной из квартир действительно находится дом престарелых. В настоящее время следователь опрашивает директора организации, которая предоставила учредительную документацию. Следствию предстоит выяснить, на законных ли основаниях данное учреждение размещается в квартире многоэтажного жилого дома, установить причины смерти умерших пожилых постояльцев, дать юридическую оценку действиям персонала", – говорится в сообщении.
Отмечается, что будут проверены все доводы, изложенные в информации, а также установлены обстоятельства произошедшего.