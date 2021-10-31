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У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров
У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2021
У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров
У России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:15
2021-10-31T16:32
в мире
нато
сергей лавров
россия
большая двадцатка
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. У России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия - НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес - нагнетание пропаганды и оказание давления на РФ", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на G20.Он также добавил, что "вопрос закрыт". "Если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы к нам обратиться, у нас есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего можете посылать сигналы через этого дипломата", - подчеркнул он.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.
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в мире, нато, сергей лавров, россия, большая двадцатка
16:15 31.10.2021 (обновлено: 16:32 31.10.2021)
 
У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: у России нет никакой информации о намерениях НАТО

© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с главой МИД Боливии Рохелио Майтой в Доме приемов МИД России. - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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РИМ, 31 окт - РИА Новости. У России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
"У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия - НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес - нагнетание пропаганды и оказание давления на РФ", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на G20.
Он также добавил, что "вопрос закрыт". "Если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы к нам обратиться, у нас есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего можете посылать сигналы через этого дипломата", - подчеркнул он.
Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.
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