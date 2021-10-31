https://ria.ru/20211031/nato-1757098600.html

У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров

У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров - РИА Новости, 31.10.2021

У России нет информации о намерениях НАТО, заявил Лавров

У России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:15

2021-10-31T16:15

2021-10-31T16:32

в мире

нато

сергей лавров

россия

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/16/1755771495_0:119:3060:1840_1920x0_80_0_0_65930b696eb72575637353111d9e0487.jpg

РИМ, 31 окт - РИА Новости. У России нет информации о намерениях НАТО, факты говорят об отсутствии желания взаимодействовать с РФ, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."У нас нет никакой информации о том, чего собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия - НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз, давайте соберем Совет Россия - НАТО и пообсуждаем Украину. Вот весь их был интерес - нагнетание пропаганды и оказание давления на РФ", - сказал он журналистам в ходе пресс-конференции на G20.Он также добавил, что "вопрос закрыт". "Если у НАТО появится какой-нибудь повод для того, чтобы к нам обратиться, у нас есть посол в Бельгии, который отвечает за двусторонние отношения. Мы уведомили Североатлантический альянс, что в случае чего можете посылать сигналы через этого дипломата", - подчеркнул он.Глава МИД РФ Сергей Лавров ранее объявил, что Москва с 1 ноября приостанавливает работу своего постоянного представительства при НАТО. Эти действия стали ответом на сокращение численности сотрудников постпредства РФ при блоке.

https://ria.ru/20211028/konflikt-1756702177.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, нато, сергей лавров, россия, большая двадцатка