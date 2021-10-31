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В Москве несколько заведений могут закрыть на 90 суток за нарушение эпидмер
В Москве несколько заведений могут закрыть на 90 суток за нарушение эпидмер - РИА Новости, 31.10.2021
В Москве несколько заведений могут закрыть на 90 суток за нарушение эпидмер
Заведениям "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" грозит закрытие на 90 суток, сообщает главный инспектор Объединения административно-технических... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:17
2021-10-31T14:05
общество
москва
объединение административно-технических инспекций
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заведениям "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" грозит закрытие на 90 суток, сообщает главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов."В ходе проведения рейда, проведенного 30 октября 2021 года, Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции было установлено, что в заведениях "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты. За соответствующие нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - рассказал Романов.
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общество, москва, объединение административно-технических инспекций, коронавирус в россии
13:17 31.10.2021 (обновлено: 14:05 31.10.2021)
 
В Москве несколько заведений могут закрыть на 90 суток за нарушение эпидмер

Заведениям "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" грозит закрытие на 90 суток

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМосковский Кремль
Московский Кремль - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Заведениям "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" грозит закрытие на 90 суток, сообщает главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ) Антон Романов.
"В ходе проведения рейда, проведенного 30 октября 2021 года, Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции было установлено, что в заведениях "Бар, которого нет", "Old Town" и "Punk Fiction" проводились массовые мероприятия – дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты. За соответствующие нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в размере 300 тысяч рублей. В случае установления фактов причинения вреда здоровью человека может быть назначен штраф до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток", - рассказал Романов.
 
ОбществоМоскваОбъединение административно-технических инспекцийКоронавирус в России
 
 
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