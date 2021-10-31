https://ria.ru/20211031/moskva-1757072091.html

Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме

Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме - РИА Новости, 31.10.2021

Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме

Столичные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме в нерабочие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:45

2021-10-31T10:45

2021-10-31T10:45

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме в нерабочие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра уточнил, что в плановом режиме проводятся мероприятия по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора, а 92% сотрудников комплекса городского хозяйства столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции."Мы ежедневно работаем в тесном контакте с горожанами и не можем рисковать их и своим здоровьем, поэтому 92% сотрудников Комплекса городского хозяйства сделали прививку от коронавирусной инфекции, оставшийся процент - это те, кто переболел или имеет медотвод. Именно это позволяет нам продолжать работать без каких-либо ограничений и в полном объеме обеспечивать жизнедеятельность столицы", - подчеркнул Бирюков.

https://ria.ru/20211028/koronavirus-1756439377.html

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