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Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме
Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме - РИА Новости, 31.10.2021
Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме
Столичные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме в нерабочие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:45
2021-10-31T10:45
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
здоровье - общество
петр бирюков
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме в нерабочие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.Заместитель мэра уточнил, что в плановом режиме проводятся мероприятия по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора, а 92% сотрудников комплекса городского хозяйства столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции."Мы ежедневно работаем в тесном контакте с горожанами и не можем рисковать их и своим здоровьем, поэтому 92% сотрудников Комплекса городского хозяйства сделали прививку от коронавирусной инфекции, оставшийся процент - это те, кто переболел или имеет медотвод. Именно это позволяет нам продолжать работать без каких-либо ограничений и в полном объеме обеспечивать жизнедеятельность столицы", - подчеркнул Бирюков.
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общество, москва, здоровье - общество, петр бирюков, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
10:45 31.10.2021
 
Системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни работают в штатном режиме

Бирюков: системы жизнеобеспечения в Москве в нерабочие дни функционируют в штатном режиме

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкЛюди возле торгового центра в Москве
Люди возле торгового центра в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Столичные системы жизнеобеспечения функционируют в штатном режиме в нерабочие дни, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.
"С 28 октября по 7 ноября мэром Москвы объявлены нерабочие дни, это сделано для снижения уровня заболеваемости коронавирусной инфекцией. В этот период городские службы работают в режиме повышенной готовности, усилен контроль за тепло-, газо-, электро- и водоснабжением многоквартирных домов и промышленных объектов", - отметил Бирюков.
Заместитель мэра уточнил, что в плановом режиме проводятся мероприятия по уборке улиц и дворовых территорий, вывозу мусора, а 92% сотрудников комплекса городского хозяйства столицы сделали прививку от коронавирусной инфекции.
"Мы ежедневно работаем в тесном контакте с горожанами и не можем рисковать их и своим здоровьем, поэтому 92% сотрудников Комплекса городского хозяйства сделали прививку от коронавирусной инфекции, оставшийся процент - это те, кто переболел или имеет медотвод. Именно это позволяет нам продолжать работать без каких-либо ограничений и в полном объеме обеспечивать жизнедеятельность столицы", - подчеркнул Бирюков.
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28 октября, 00:11
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниОбществоМоскваЗдоровье - ОбществоПетр БирюковКоронавирус COVID-19Коронавирус в России
 
 
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