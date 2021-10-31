https://ria.ru/20211031/moshenniki-1757092099.html
В Москве задержали группу мошенников, обманывавших пенсионеров
В Москве задержали группу мошенников, обманывавших пенсионеров - РИА Новости, 31.10.2021
В Москве задержали группу мошенников, обманывавших пенсионеров
Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Чувашии задержали подозреваемых в мошенничестве, обманывавших пенсионеров, РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:06
2021-10-31T15:06
2021-10-31T15:06
происшествия
московская область (подмосковье)
москва
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ирина волк
россия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 окт - РИА Новости. Сотрудники главного управления уголовного розыска МВД России совместно с коллегами из Чувашии задержали подозреваемых в мошенничестве, обманывавших пенсионеров, сообщает пресс-служба МВД России.По предварительным данным, злоумышленники звонили пожилым людям, представлялись сотрудниками различных государственных организаций и сообщали, что им якобы полагается денежная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы, лекарства и медицинские приборы. Но для получения выплат необходимо оплатить комиссии, налоги и банковские услуги. Поверив, пенсионеры переводили суммы на счета аферистов."По имеющейся информации, группа действовала с 2019 года. Роли соучастников были четко распределены. Они тщательно продумывали криминальную схему и соблюдали меры конспирации, использовали различные способы психологического воздействия на граждан. По версии следствия, причиненный потерпевшим ущерб превысил 3 миллиона рублей", - сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.Следователем СУ УМВД России по городу Чебоксары возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество)."При силовой поддержке сотрудников Росгвардии в Москве и Московской области полицейские задержали подозреваемых – двоих мужчин и четверых женщин. У них изъяты денежные средства, большое количество мобильных телефонов, сим-карт и банковских карт, имеющих доказательственное значение для уголовного дела", - отметила Волк.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление возможных соучастников и всех фактов преступления.
https://ria.ru/20211031/novokuznetsk-1757070433.html
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происшествия, московская область (подмосковье), москва, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ирина волк, россия
В Москве задержали группу мошенников, обманывавших пенсионеров
Группу мошенников, обманывавших пенсионеров из Чувашии, задержали в Москве