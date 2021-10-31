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Международный день Черного моря
Международный день Черного моря - РИА Новости, 31.10.2021
Международный день Черного моря
Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T01:12
2021-10-31T01:12
справки
черное море
россия
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Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря. Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря. Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией. Площадь 422 тысячи квадратных километров (по другим данным – 436,4 тысячи квадратных километров). Наибольшая протяженность моря с севера на юг – 580 километров. Наибольшая глубина – 2210 метров, средняя – 1240 метров. Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. На северо-восточном побережье Черного моря расположена не признанная большинством стран-членов ООН Республика Абхазия. В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр, а также более мелкие Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодори (Кодор), Ингури (на востоке моря), Чорох, Кызыл-Ирмак, Эшли-Ирмак, Сакарья (на юге), Южный Буг (на севере). Растительный мир Черного моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей. Фауна Черного моря заметно беднее, чем Средиземного моря. В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных (из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных – рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное – беспозвоночные разных видов), для сравнения, в Средиземном – около 9 тысячи видов. Характерной особенностью Черного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров за счет насыщенности глубинных слоев воды сероводородом. Черное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших курортных регионов Евразии. Помимо этого, Черное море сохраняет важное стратегическое и военное значение. В Севастополе и Новороссийске находятся основные военные базы российского Черноморского флота. Побережье Черного моря и бассейн рек, впадающих в него, являются районами с высоким антропогенным воздействием, плотно заселенными человеком еще с античных времен. Экологическое состояние Черного моря в целом неблагоприятное. Среди основных факторов, нарушающих равновесие в экологической системе моря можно выделить: Для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area), где одним из основных вопросов стоит сохранение дельфинов и китов. Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 году в столице Румынии Бухаресте (Бухарестская конвенция). В июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Украины и Европейского Союза в Софии (Болгария) была подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. В результате были созданы Черноморская комиссия (Стамбул), и Международная комиссия по охране реки Дунай (Вена, Австрия). Данные органы выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций. Ежегодно в рамках празднования Международного дня Черного моря проводятся мероприятия, направленные на сохранение уникальной экосистемы Черного моря, привлечение внимания к проблемам и поиску путей решения наиболее острых из них. В странах Черноморского региона проводятся экологические акции, в том числе кампания по очистке пляжей. Материал подготовлен на основе информации открытых источников
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справки, черное море, россия
01:12 31.10.2021
 

Международный день Черного моря

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкЧерное море
Черное море - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Международный день Черного моря (International Black Sea Day) ежегодно отмечается 31 октября. В этот день в 1996 году в Стамбуле (Турция) представители правительств России, Украины, Болгарии, Румынии, Турции и Грузии подписали стратегический план действий по спасению Черного моря.
Необходимость в таком документе возникла в связи с опасностью разрушения уникальных природных комплексов водной территории. Тогда же было решено сделать 31 октября Международным днем Черного моря.

Черное море – внутреннее море бассейна Атлантического океана. Проливом Босфор соединяется с Мраморным морем, далее, через пролив Дарданеллы – с Эгейским и Средиземным морями. Керченским проливом соединяется с Азовским морем. С севера в море глубоко врезается Крымский полуостров. По поверхности Черного моря проходит водная граница между Европой и Малой Азией.
Площадь 422 тысячи квадратных километров (по другим данным – 436,4 тысячи квадратных километров). Наибольшая протяженность моря с севера на юг – 580 километров. Наибольшая глубина – 2210 метров, средняя – 1240 метров.
Море омывает берега России, Украины, Румынии, Болгарии, Турции и Грузии. На северо-восточном побережье Черного моря расположена не признанная большинством стран-членов ООН Республика Абхазия.
В Черное море впадают крупнейшие реки: Дунай, Днепр, Днестр, а также более мелкие Мзымта, Псоу, Бзыбь, Риони, Кодори (Кодор), Ингури (на востоке моря), Чорох, Кызыл-Ирмак, Эшли-Ирмак, Сакарья (на юге), Южный Буг (на севере).
Растительный мир Черного моря включает в себя 270 видов многоклеточных зеленых, бурых, красных донных водорослей.
Фауна Черного моря заметно беднее, чем Средиземного моря. В Черном море обитает 2,5 тысячи видов животных (из них 500 видов одноклеточных, 160 видов позвоночных – рыб и млекопитающих, 500 видов ракообразных, 200 видов моллюсков, остальное – беспозвоночные разных видов), для сравнения, в Средиземном – около 9 тысячи видов.

Характерной особенностью Черного моря является полное (за исключением ряда анаэробных бактерий) отсутствие жизни на глубинах свыше 150-200 метров за счет насыщенности глубинных слоев воды сероводородом.
Черное море – важный район транспортных перевозок, а также один из крупнейших курортных регионов Евразии.
Помимо этого, Черное море сохраняет важное стратегическое и военное значение. В Севастополе и Новороссийске находятся основные военные базы российского Черноморского флота.
Побережье Черного моря и бассейн рек, впадающих в него, являются районами с высоким антропогенным воздействием, плотно заселенными человеком еще с античных времен. Экологическое состояние Черного моря в целом неблагоприятное. Среди основных факторов, нарушающих равновесие в экологической системе моря можно выделить:
  • сильное загрязнение впадающих в море рек, особенно стоками с полей, содержащими минеральные удобрения, в особенности нитраты и фосфаты. Это влечет за собой бурный рост фитопланктона ("цветение" моря – интенсивное развитие сине-зеленых водорослей), уменьшение прозрачности вод и гибель многоклеточных водорослей;
  • загрязнение вод нефтью и нефтепродуктами (самым загрязненным районом является западная часть моря, на которую приходится наибольший объем танкерных перевозок, а также акватории портов). Это приводит к гибели морских животных и загрязнению атмосферы за счет испарения нефти и нефтепродуктов с поверхности воды;
  • загрязнение вод моря отходами человеческой жизнедеятельности: сброс неочищенных или недостаточно очищенных сточных вод и т.п.;
  • массовый вылов рыбы и запрещенное, но используемое донное траление, уничтожающее донные биоценозы; изменение состава флоры и фауны водного мира под воздействием антропогенных факторов (в том числе вытеснение коренных видов экзотическими, появляющимися в результате воздействия человека).
Для охраны окружающей среды в районе Черного моря в 1998 году было принято соглашение ACCOBAMS (Agreement on the Conservation of Cetaceans of the Black Sea, Mediterranean Sea and Contiguous Atlantik Area), где одним из основных вопросов стоит сохранение дельфинов и китов.
Основным международным документом, регулирующим вопросы охраны Черного моря, является Конвенция о защите Черного моря от загрязнения, подписанная шестью черноморскими странами – Болгарией, Грузией, Россией, Румынией, Турцией и Украиной в 1992 году в столице Румынии Бухаресте (Бухарестская конвенция). В июне 1994 года представителями Австрии, Болгарии, Хорватии, Чехии, Германии, Венгрии, Молдавии, Румынии, Словакии, Словении, Украины и Европейского Союза в Софии (Болгария) была подписана Конвенция о сотрудничестве по защите и устойчивому развитию реки Дунай. В результате были созданы Черноморская комиссия (Стамбул), и Международная комиссия по охране реки Дунай (Вена, Австрия). Данные органы выполняют функцию координации природоохранных программ, осуществляемых в рамках конвенций.

Ежегодно в рамках празднования Международного дня Черного моря проводятся мероприятия, направленные на сохранение уникальной экосистемы Черного моря, привлечение внимания к проблемам и поиску путей решения наиболее острых из них. В странах Черноморского региона проводятся экологические акции, в том числе кампания по очистке пляжей.
Материал подготовлен на основе информации открытых источников
 
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