https://ria.ru/20211031/metro-1757116027.html

Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым

Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым - РИА Новости, 31.10.2021

Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым

Отец найденного в метро Москвы ребенка обнаружен и доставлен в полицию, правоохранительные органы ищут мать несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:33

2021-10-31T19:33

2021-10-31T19:53

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отец найденного в метро Москвы ребенка обнаружен и доставлен в полицию, правоохранительные органы ищут мать несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро "Строгино"."Принятыми мерами сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение предполагаемого отца ребенка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас полиция ищет мать ребенка.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сейчас с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики. Если мать мальчика также окажется в состоянии опьянения, то ребенка отправят в больницу.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, москва, россия