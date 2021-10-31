https://ria.ru/20211031/metro-1757116027.html
Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым
Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым - РИА Новости, 31.10.2021
Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым
Отец найденного в метро Москвы ребенка обнаружен и доставлен в полицию, правоохранительные органы ищут мать несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:33
2021-10-31T19:33
2021-10-31T19:53
происшествия
москва
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151202_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_86dac52d6faed8070360d2728ba4d2a9.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Отец найденного в метро Москвы ребенка обнаружен и доставлен в полицию, правоохранительные органы ищут мать несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро "Строгино"."Принятыми мерами сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение предполагаемого отца ребенка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы", - сказал собеседник агентства.По его словам, сейчас полиция ищет мать ребенка.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сейчас с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики. Если мать мальчика также окажется в состоянии опьянения, то ребенка отправят в больницу.
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/19/1756151202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_343a3336b131c8f1524a440e2546e0db.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
19:33 31.10.2021 (обновлено: 19:53 31.10.2021)
Отца ребенка, брошенного в московском метро, нашли нетрезвым
Брошенного в московском метро ребенка забыл нетрезвый отец
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Отец найденного в метро Москвы
ребенка обнаружен и доставлен в полицию, правоохранительные органы ищут мать несовершеннолетнего, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Ранее пресс-служба прокуратуры Москвы сообщила, что ведомство начало проверку в связи с обнаружением в вагоне метро малолетнего мальчика без сопровождения взрослых. Предположительно, мужчина с ребенком вошел на станции метро "Строгино".
"Принятыми мерами сотрудниками УВД столичного метрополитена установлено местонахождение предполагаемого отца ребенка. Он находится в отделе полиции в состоянии алкогольного опьянения. По факту будут составлены административные материалы", - сказал собеседник агентства.
По его словам, сейчас полиция ищет мать ребенка.
Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, сейчас с ребенком работают сотрудники отдела по делам несовершеннолетних и медики. Если мать мальчика также окажется в состоянии опьянения, то ребенка отправят в больницу.