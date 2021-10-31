https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html

Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью

Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью - РИА Новости, 31.10.2021

Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью

Зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T03:13

2021-10-31T03:13

2021-10-31T05:17

общество

москва

здоровье

андрей тяжельников

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Медик обратил внимание на необходимость тренировать сосуды для людей, которые особенно чувствительны к изменениям температур.Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, нужно избегать стрессов и переутомления.

https://ria.ru/20210814/gipoksiya-1745713599.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, москва, здоровье, андрей тяжельников