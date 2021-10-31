https://ria.ru/20211031/meteozavisimost-1757058308.html
Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью - РИА Новости, 31.10.2021
Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
Зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T03:13
2021-10-31T03:13
2021-10-31T05:17
общество
москва
здоровье
андрей тяжельников
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Зарядка, контрастный душ, овощи и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью, рассказал РИА Новости главный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников.Медик обратил внимание на необходимость тренировать сосуды для людей, которые особенно чувствительны к изменениям температур.Кроме того, подчеркнул собеседник агентства, нужно избегать стрессов и переутомления.
https://ria.ru/20210814/gipoksiya-1745713599.html
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общество, москва, здоровье, андрей тяжельников
03:13 31.10.2021 (обновлено: 05:17 31.10.2021)
Врач рассказал, как справиться с метеозависимостью
Врач Тяжельников: зарядка, контрастный душ и фрукты помогут в борьбе с метеозависимостью