https://ria.ru/20211031/lavrov-1757129169.html
Байден через Лаврова передал сообщение Путину
Байден передал привет Путину, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021
Байден через Лаврова передал сообщение Путину
Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T22:54
2021-10-31T22:54
2021-11-01T10:11
в мире
сша
большая двадцатка
россия
саммит g20
рим
владимир путин
джо байден
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757110131_0:127:3191:1922_1920x0_80_0_0_5720659498c49e8f10b48cfafac42f27.jpg
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Глава МИД уточнил, что разговор был непродолжительный. Как уточнял Лавров ранее, ему удалось поговорить с американским лидером накануне за ужином. При этом глава МИД добавил, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном он в Риме не виделся.
https://ria.ru/20211031/bayden-1757128222.html
сша
россия
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757110131_231:0:2962:2048_1920x0_80_0_0_22452272ce235348e8072a36f89df64c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, большая двадцатка, россия, саммит g20, рим, владимир путин, джо байден, сергей лавров
22:54 31.10.2021 (обновлено: 10:11 01.11.2021)
Байден передал привет Путину, заявил Лавров
Лавров: Байден в беседе подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с Путиным