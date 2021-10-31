https://ria.ru/20211031/lavrov-1757129169.html

Байден через Лаврова передал сообщение Путину

Байден передал привет Путину, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021

Байден через Лаврова передал сообщение Путину

Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в... РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T22:54

2021-10-31T22:54

2021-11-01T10:11

в мире

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владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Глава МИД уточнил, что разговор был непродолжительный. Как уточнял Лавров ранее, ему удалось поговорить с американским лидером накануне за ужином. При этом глава МИД добавил, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном он в Риме не виделся.

https://ria.ru/20211031/bayden-1757128222.html

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в мире, сша, большая двадцатка, россия, саммит g20, рим, владимир путин, джо байден, сергей лавров