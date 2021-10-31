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https://ria.ru/20211031/lavrov-1757129169.html
Байден через Лаврова передал сообщение Путину
Байден передал привет Путину, заявил Лавров - РИА Новости, 01.11.2021
Байден через Лаврова передал сообщение Путину
Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T22:54
2021-11-01T10:11
в мире
сша
большая двадцатка
россия
саммит g20
рим
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.Глава МИД уточнил, что разговор был непродолжительный. Как уточнял Лавров ранее, ему удалось поговорить с американским лидером накануне за ужином. При этом глава МИД добавил, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном он в Риме не виделся.
https://ria.ru/20211031/bayden-1757128222.html
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в мире, сша, большая двадцатка, россия, саммит g20, рим, владимир путин, джо байден, сергей лавров
22:54 31.10.2021 (обновлено: 10:11 01.11.2021)
 
Байден передал привет Путину, заявил Лавров

Лавров: Байден в беседе подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты с Путиным

© Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита "Группы двадцати" в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита Группы двадцати в Риме
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Беседа с президентом США Джо Байденом на полях саммита G20 в Риме была полезной, сообщил министр иностранных дел Сергей Лавров в эфире канала "Россия 1" в рамках программы "Москва. Кремль. Путин" Павла Зарубина.
Глава МИД уточнил, что разговор был непродолжительный.
"Он (Байден. — Прим. ред.) передал наилучшие приветы президенту России Владимиру Путину, подчеркнул нацеленность на дальнейшие контакты. <...> Как можно выстроить эти контакты в обозримой перспективе, мы тоже кратко обсудили. Уже передал это послание президенту Путину. Думаю, это будет полезно для дальнейшего выстраивания наших графиков".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время визита в Норвегию
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Как уточнял Лавров ранее, ему удалось поговорить с американским лидером накануне за ужином. При этом глава МИД добавил, что с госсекретарем США Энтони Блинкеном он в Риме не виделся.
Президент США Джо Байден во время итоговой пресс-конференции по итогам работы саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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Байден разочарован "отсутствием де-факто" лидеров России и Китая на G20
 
В миреСШАБольшая двадцаткаРоссияСаммит G20РимВладимир ПутинДжо БайденСергей Лавров
 
 
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