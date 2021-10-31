16:11 31.10.2021 (обновлено: 18:51 31.10.2021)
Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море
Лавров: появление кораблей ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в регионе
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита G20 в Риме
Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.
"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия — НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз: "давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину". Вот весь их был интерес — нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию".
Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе.
"Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.
Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию.
Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.