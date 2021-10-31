Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/lavrov-1757098117.html
Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море
Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море - РИА Новости, 31.10.2021
Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море
Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T16:11
2021-10-31T18:51
в мире
сша
черное море
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757110373_0:62:3078:1794_1920x0_80_0_0_6feb2104d4b07b440b507119ff51bd14.jpg
РИМ, 31 окт — РИА Новости. Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме.Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе."Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию. Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.
https://ria.ru/20211030/nato-1757017003.html
сша
черное море
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757110373_311:0:3042:2048_1920x0_80_0_0_a301450db5bec5592d03ad0f25f90d2e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, сша, черное море, россия
16:11 31.10.2021 (обновлено: 18:51 31.10.2021)
 
Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море

Лавров: появление кораблей ВМС США в Черном море не добавляет стабильности в регионе

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита G20 в Риме
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время пресс-конференции на полях саммита G20 в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
РИМ, 31 окт — РИА Новости. Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме.
Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.

"У нас нет никакой информации о том, что собирается делать НАТО. Мы опираемся на факты, а факты таковы, что НАТО никакого взаимодействия с нами не желает. Она желала, когда у нас были еще представители наши, когда работал Совет Россия — НАТО, желала только учить нас жизни, требуя каждый раз: "давайте соберем Совет Россия — НАТО и пообсуждаем Украину". Вот весь их был интерес — нагнетание пропаганды и оказание давления на Россию".

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на саммите G20 в Риме
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе.
"Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.
Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию.
Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 17:18
Адмирал ВМС США призвал "остерегаться медведя" после слов Лаврова о НАТО
 
В миреСШАЧерное мореРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
12:22Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
12:21Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
11:56Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
Лента новостейМолния
Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климатаМишустин рассказал о реализации климатических проектовРаскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скоройМосквичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники