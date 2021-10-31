https://ria.ru/20211031/lavrov-1757098117.html

Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море

Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море - РИА Новости, 31.10.2021

Лавров оценил планы НАТО по созданию баз на Черном море

Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T16:11

2021-10-31T16:11

2021-10-31T18:51

в мире

сша

черное море

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1f/1757110373_0:62:3078:1794_1920x0_80_0_0_6feb2104d4b07b440b507119ff51bd14.jpg

РИМ, 31 окт — РИА Новости. Планы НАТО создать новые военно-морские базы на Черноморском побережье Румынии или Болгарии не отвечают интересам добрососедства в регионе, заявил журналистам министр иностранных дел Сергей Лавров на полях саммита G20 в Риме.Как подчеркнул глава МИД, факты говорят об отсутствии у Североатлантического альянса желания взаимодействовать с Россией.Комментируя регулярную отправку в Черное море американских военных кораблей, в частности вооруженного крылатыми ракетами эсминца Porter, который вошел в акваторию накануне, Лавров подчеркнул, что Россия готова обеспечить безопасность в регионе."Мы к любым угрозам готовы. Для нас не существует каких-либо проблем надежно обеспечить безопасность российской территории и безопасность на Черном море, но мы всегда за то, чтобы продвигать проекты сотрудничества, а не проекты, которые основаны на конфронтации", — отметил министр.Он напомнил, что США неоднократно объясняли необходимость захода своих военных кораблей необходимостью сдерживать Россию. Такая ситуация не добавляет стабильности, а Вашингтон пытается подталкивать черноморские страны к конфронтационной политике, заключил Лавров.

https://ria.ru/20211030/nato-1757017003.html

сша

черное море

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, сша, черное море, россия