https://ria.ru/20211031/kuban-1757127820.html

На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска

На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска - РИА Новости, 01.11.2021

На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска

Полиция Кубани проводит проверку по инциденту, который произошел в городе Тимашевске, где мужчина привез мертвое тело своей матери прямо к зданию администрации, РИА Новости, 01.11.2021

2021-10-31T22:35

2021-10-31T22:35

2021-11-01T10:03

происшествия

тимашевск

краснодарский край

тимашевский район

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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Полиция Кубани проводит проверку по инциденту, который произошел в городе Тимашевске, где мужчина привез мертвое тело своей матери прямо к зданию администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъемной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привез мертвое тело прямо к центральному входу городской администрации."По данному факту в ОМВД Тимашевского района материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказали в ведомстве.При этом отмечается, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.

https://ria.ru/20211031/krasnoyarsk-1757072399.html

тимашевск

краснодарский край

тимашевский район

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происшествия, тимашевск, краснодарский край, тимашевский район