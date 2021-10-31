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На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска
На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска - РИА Новости, 01.11.2021
На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска
Полиция Кубани проводит проверку по инциденту, который произошел в городе Тимашевске, где мужчина привез мертвое тело своей матери прямо к зданию администрации, РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T22:35
2021-10-31T22:35
2021-11-01T10:03
происшествия
тимашевск
краснодарский край
тимашевский район
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СОЧИ, 31 окт — РИА Новости. Полиция Кубани проводит проверку по инциденту, который произошел в городе Тимашевске, где мужчина привез мертвое тело своей матери прямо к зданию администрации, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МВД по Краснодарскому краю.Ранее в соцсетях появилась информация о том, что мужчина с 29 октября не мог похоронить свою мать. Как сообщают пользователи соцсетей, когда женщина умерла, с мужчины потребовали семь тысяч рублей за транспортировку тела умершей из больницы в морг. Эта сумма оказалась неподъемной для хоронившего собственную мать сына. Тогда мужчина привез мертвое тело прямо к центральному входу городской администрации."По данному факту в ОМВД Тимашевского района материал зарегистрирован, проводится проверка", — сказали в ведомстве.При этом отмечается, что по результатам проверки будет принято законное процессуальное решение.
https://ria.ru/20211031/krasnoyarsk-1757072399.html
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происшествия, тимашевск, краснодарский край, тимашевский район
22:35 31.10.2021 (обновлено: 10:03 01.11.2021)
На Кубани мужчина привез тело к мэрии Тимашевска
На Кубани начали проверку после того, как мужчина привез тело к мэрии Тимашевска