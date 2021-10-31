https://ria.ru/20211031/krym-1757070090.html

Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19

Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19

Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 712 случаев, выздоровели 906 человек, сообщает... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:23

2021-10-31T10:23

2021-10-31T10:23

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 712 случаев, выздоровели 906 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 29 октября – 701. Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 30 октября зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 906 человек", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 11 485 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлен 96 771 положительный на COVID-19, выздоровели 83 693 человека, умерли с диагнозом COVID-19 2993 человека (в том числе за последние сутки – 15).

https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html

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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии