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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
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Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19
Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 712 случаев, выздоровели 906 человек, сообщает... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:23
2021-10-31T10:23
распространение коронавируса
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здоровье - общество
коронавирус в россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 712 случаев, выздоровели 906 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 29 октября – 701. Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай."За 30 октября зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 906 человек", - говорится в сообщении.Протестированы за сутки на коронавирус 11 485 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлен 96 771 положительный на COVID-19, выздоровели 83 693 человека, умерли с диагнозом COVID-19 2993 человека (в том числе за последние сутки – 15).
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общество, здоровье - общество, коронавирус в россии
10:23 31.10.2021
 
Крым обновил очередной антирекорд по числу заболевших COVID-19

В Крыму за сутки выявили 712 случаев COVID-19

© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкМедицинский работник выполняет забор крови для тестирования на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2
Медицинский работник выполняет забор крови для тестирования на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Денис Абрамов
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Рост числа заболевших новой коронавирусной инфекцией в Крыму продолжается, за последние сутки выявлено рекордные 712 случаев, выздоровели 906 человек, сообщает пресс-служба минздрава республики.
До этого максимальное суточное число заражений коронавирусом было выявлено накануне, 29 октября – 701. Антирекорд начал ежедневно обновляться со 2 октября, когда был зафиксирован 421 случай.
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 14:39
Путин призвал ускорить вопрос признания странами вакцин от коронавируса
"За 30 октября зарегистрировано 712 случаев новой коронавирусной инфекции. Количество выздоровевших за сутки составляет 906 человек", - говорится в сообщении.
Протестированы за сутки на коронавирус 11 485 человек. Всего с начала пандемии в республике выявлен 96 771 положительный на COVID-19, выздоровели 83 693 человека, умерли с диагнозом COVID-19 2993 человека (в том числе за последние сутки – 15).
 
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