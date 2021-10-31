Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757093310.html
Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19
Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго с минуты молчания в память о... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:21
2021-10-31T15:21
в мире
глазго
оон
шотландия
евросоюз
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756834225_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d318cd08f3b50c8706e3ef3e369ede64.jpg
ГЛАЗГО (Шотландия), 31 окт – РИА Новости. Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго с минуты молчания в память о жертвах COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.COP25 прошел 2-13 декабря 2019 года в Мадриде под председательством Чили и при логистической поддержке Испании.Далее Шмидт формального передала председательство COP26 Алоку Шарме.Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) - международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата. Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года. В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.
https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html
глазго
шотландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756834225_262:0:2993:2048_1920x0_80_0_0_e437fac6523675e9063b6a17f7ca825d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, глазго, оон, шотландия, евросоюз
15:21 31.10.2021
 
Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19

Климатический саммит в Глазго формально открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19

© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
Подготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / Scott Heppell
Читать ria.ru в
ГЛАЗГО (Шотландия), 31 окт – РИА Новости. Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго с минуты молчания в память о жертвах COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.
COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.
"Это действительно радость видеть всех вас лично спустя два года. Тем не менее последние два года были сложными. Некоторые из нас потеряли членов семьи, друзей и коллег. Прошу вас присоединиться ко мне и минутой молчания почтить память людей, жизни которых были потеряны во время пандемии по всему миру", - объявила в начале формальной сессии министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт, которая была председателем COP25.
COP25 прошел 2-13 декабря 2019 года в Мадриде под председательством Чили и при логистической поддержке Испании.
Далее Шмидт формального передала председательство COP26 Алоку Шарме.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) - международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата. Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года. В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.
У конгресс-центра La Nuvela в Риме перед началом саммита Группы двадцати - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 14:48
СМИ: G20 договорилась сдерживать рост потепления в пределах 1,5 градуса
 
В миреГлазгоООНШотландияЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:23Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климата
12:22Мишустин рассказал о реализации климатических проектов
12:21Раскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
11:56Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
Лента новостейМолния
Глава МИД Британии высказался о вкладе Китая в борьбу с изменением климатаМишустин рассказал о реализации климатических проектовРаскрыта дата выхода нового бюджетного смартфона Xiaomi Poco M4Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скоройМосквичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники