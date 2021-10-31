Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19
Климатический саммит в Глазго формально открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19
© AP Photo / Scott HeppellПодготовка к 26-й конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) в Глазго
© AP Photo / Scott Heppell
ГЛАЗГО (Шотландия), 31 окт – РИА Новости. Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго с минуты молчания в память о жертвах COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.
COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.
"Это действительно радость видеть всех вас лично спустя два года. Тем не менее последние два года были сложными. Некоторые из нас потеряли членов семьи, друзей и коллег. Прошу вас присоединиться ко мне и минутой молчания почтить память людей, жизни которых были потеряны во время пандемии по всему миру", - объявила в начале формальной сессии министр окружающей среды Чили Каролина Шмидт, которая была председателем COP25.
Далее Шмидт формального передала председательство COP26 Алоку Шарме.
Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) - международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата. Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года. В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.