https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757093310.html

Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19

Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

Климатический саммит открылся с минуты молчания по жертвам COVID-19

Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго с минуты молчания в память о... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:21

2021-10-31T15:21

2021-10-31T15:21

в мире

глазго

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ГЛАЗГО (Шотландия), 31 окт – РИА Новости. Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) формально открылась в шотландском Глазго с минуты молчания в память о жертвах COVID-19, передает корреспондент РИА Новости.COP26, организованная Великобританией в партнерстве с Италией, пройдет с 31 октября по 12 ноября 2021 года в Глазго (Великобритания). Ожидается, что в сессии примут участие представители около 200 стран, включая мировых лидеров, экспертов и активистов. В ходе конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.COP25 прошел 2-13 декабря 2019 года в Мадриде под председательством Чили и при логистической поддержке Испании.Далее Шмидт формального передала председательство COP26 Алоку Шарме.Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН) - международное соглашение об общих принципах действия по предотвращению опасных изменений климата. Конвенция была принята 9 мая 1992 года и открыта к подписанию во время Конференции ООН по окружающей среде и развитию, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 4-14 июня 1992 года. Вступила в силу 21 марта 1994 года. В настоящее время участниками конвенции являются 196 стран и Евросоюз.

https://ria.ru/20211031/klimat-1757091058.html

глазго

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в мире, глазго, оон, шотландия, евросоюз