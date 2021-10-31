https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757077970.html
В Москве на ИВЛ находится 749 человек
В Москве на ИВЛ находится 749 человек - РИА Новости, 31.10.2021
В Москве на ИВЛ находится 749 человек
На ИВЛ в столице находится 749 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T12:10
2021-10-31T12:10
2021-10-31T12:10
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здоровье - общество
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. На ИВЛ в столице находится 749 человек, сообщает оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве."На ИВЛ находятся 749 человек. В городе выздоровели еще 5050 пациентов после прохождения лечения от коронавирусной инфекции. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 1 593 747", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20211030/putin-1757003080.html
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общество, москва, здоровье - общество, коронавирус в россии
В Москве на ИВЛ находится 749 человек
В Москве на ИВЛ находится 749 пациентов