https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757077122.html

Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19

Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021

Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поручению президента посетил несколько медицинских учреждений во Владимирской области и пообещал оказать субъекту... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:52

2021-10-31T11:52

2021-10-31T11:52

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поручению президента посетил несколько медицинских учреждений во Владимирской области и пообещал оказать субъекту методическую помощь в борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости, сообщается на сайте Минздрава.Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил главе Минздрава и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19."Должен отметить, что сегодня уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь четко понимает маршрутизацию пациентов с ковидом, отточены алгоритмы действий. Но есть еще проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть увеличено до 30", подчеркнул Мурашко.Отмечается, что глава Минздрава посетил клинико-диагностическую лабораторию областного кожно-венерологического диспансера, где проводится ПЦР-тестирование на COVID-19, взрослую поликлинику и женскую консультацию Городской клинической больницы №5, а также осмотрел пациентов в "красной зоне" учреждения. Кроме того, он обсудил с медиками тактику лечения каждого реанимационного пациента.По словам Мурашко, рост заболеваемости среди детей вызывает особую озабоченность. Он уточнил, что на сегодняшний день они составляют порядка 13% от общего числа заболевших. Помимо этого, тяжелее эту волну переносят беременные, поэтому им рекомендуется не отказываться от вакцинации.В Минздраве также добавили, что сейчас прорабатывается вопрос привлечения к работе студентов медвузов из других регионов. В ходе совещания с губернатором региона и представителями органов здравоохранения субъекта обсуждались меры по увеличению темпов вакцинации, а также вопросы маршрутизации пациентов и строительство нового инфекционного госпиталя, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20211030/vaktsinatsiya-1757008798.html

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