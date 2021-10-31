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https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757077122.html
Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19
Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19 - РИА Новости, 31.10.2021
Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поручению президента посетил несколько медицинских учреждений во Владимирской области и пообещал оказать субъекту... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:52
2021-10-31T11:52
распространение коронавируса
общество
владимирская область
здоровье - общество
михаил мурашко
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поручению президента посетил несколько медицинских учреждений во Владимирской области и пообещал оказать субъекту методическую помощь в борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости, сообщается на сайте Минздрава.Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил главе Минздрава и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19."Должен отметить, что сегодня уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь четко понимает маршрутизацию пациентов с ковидом, отточены алгоритмы действий. Но есть еще проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть увеличено до 30", подчеркнул Мурашко.Отмечается, что глава Минздрава посетил клинико-диагностическую лабораторию областного кожно-венерологического диспансера, где проводится ПЦР-тестирование на COVID-19, взрослую поликлинику и женскую консультацию Городской клинической больницы №5, а также осмотрел пациентов в "красной зоне" учреждения. Кроме того, он обсудил с медиками тактику лечения каждого реанимационного пациента.По словам Мурашко, рост заболеваемости среди детей вызывает особую озабоченность. Он уточнил, что на сегодняшний день они составляют порядка 13% от общего числа заболевших. Помимо этого, тяжелее эту волну переносят беременные, поэтому им рекомендуется не отказываться от вакцинации.В Минздраве также добавили, что сейчас прорабатывается вопрос привлечения к работе студентов медвузов из других регионов. В ходе совещания с губернатором региона и представителями органов здравоохранения субъекта обсуждались меры по увеличению темпов вакцинации, а также вопросы маршрутизации пациентов и строительство нового инфекционного госпиталя, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20211030/vaktsinatsiya-1757008798.html
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общество, владимирская область, здоровье - общество, михаил мурашко, россия, коронавирус в россии
11:52 31.10.2021
 
Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19

Глава Минздрава Мурашко пообещал оказать Владимирской области помощь в борьбе с COVID-19

© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедицинская сестра идет по больничному коридору
Медицинская сестра идет по больничному коридору - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко по поручению президента посетил несколько медицинских учреждений во Владимирской области и пообещал оказать субъекту методическую помощь в борьбе с коронавирусом из-за роста заболеваемости, сообщается на сайте Минздрава.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил главе Минздрава и его заместителям отправиться в регионы, где складывается наиболее критическая ситуация с COVID-19.
"Михаил Мурашко посетил ряд медицинских учреждений во Владимирской области. Делегация Минздрава России окажет субъекту методическую помощь в борьбе с коронавирусом в связи с ростом заболеваемости", - говорится в сообщении. По словам министра, три недели назад регион уже посещала бригада специалистов министерства, экспертов-организаторов здравоохранения. Были выработаны решения по оказанию медицинской помощи.
"Должен отметить, что сегодня уже налажено управление коечным фондом, скорая помощь четко понимает маршрутизацию пациентов с ковидом, отточены алгоритмы действий. Но есть еще проблемы, которые требуют немедленного решения. Количество бригад скорой помощи во Владимире должно быть увеличено до 30", подчеркнул Мурашко.
Отмечается, что глава Минздрава посетил клинико-диагностическую лабораторию областного кожно-венерологического диспансера, где проводится ПЦР-тестирование на COVID-19, взрослую поликлинику и женскую консультацию Городской клинической больницы №5, а также осмотрел пациентов в "красной зоне" учреждения. Кроме того, он обсудил с медиками тактику лечения каждого реанимационного пациента.
"Все пациенты реанимационного отделения не имели защиты, то есть не сделали прививку. И, по их словам, сейчас очень об этом жалеют. Пренебрежение вакцинацией становится прямой дорогой в реанимацию. При этом вакцины в регион поступают в достаточном количестве, а уровень иммунизации остается невысоким. Всего 42% людей старше 60 лет вакцинировано, этого, конечно, недостаточно", - добавил он.
По словам Мурашко, рост заболеваемости среди детей вызывает особую озабоченность. Он уточнил, что на сегодняшний день они составляют порядка 13% от общего числа заболевших. Помимо этого, тяжелее эту волну переносят беременные, поэтому им рекомендуется не отказываться от вакцинации.
В Минздраве также добавили, что сейчас прорабатывается вопрос привлечения к работе студентов медвузов из других регионов. В ходе совещания с губернатором региона и представителями органов здравоохранения субъекта обсуждались меры по увеличению темпов вакцинации, а также вопросы маршрутизации пациентов и строительство нового инфекционного госпиталя, заключили в ведомстве.
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Распространение коронавирусаОбществоВладимирская областьЗдоровье - ОбществоМихаил МурашкоРоссияКоронавирус в России
 
 
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