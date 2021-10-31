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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево - РИА Новости, 1920, 16.03.2020
Распространение коронавируса
https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757074984.html
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.10.2021
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом
Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 41 тысяче, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:32
2021-10-31T11:50
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
россия
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 41 тысяче, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3622 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 40 251 инфицированный. Прирост, как и днем ранее, составляет 0,48 процента.Умерли за сутки 1158 пациентов (рекорд отмечался 29 октября — 1163), выписались после лечения — 27 115.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7603 (днем ранее было 7267), Санкт-Петербурге — 3597, Подмосковье — 2737, Самарской области — 1458, Нижегородской — 799, Воронежской — 793, Крыму — 712, Свердловской области — 711, Пермском крае — 697, Красноярском — 684.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 18 заболевших, на Чукотке их 19, а в Магаданской области — 37.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 513 790, из них 238 538 человек скончались, 7 358 539 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html
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общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии
11:32 31.10.2021 (обновлено: 11:50 31.10.2021)
 
В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом – 40 993

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве
Медицинские работники в приемном покое госпиталя COVID-19 в городской клинической больнице № 15 имени О. М. Филатова в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 41 тысяче, следует из данных оперативного штаба.
"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3622 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.
Медицинский работник в отделении реанимации и интенсивной терапии в госпитале COVID-19 в городской клинической больнице № 52 в Москве - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 06:42Распространение коронавируса
Гинцбург объяснил, почему даже привитые могут заразиться коронавирусом
Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 40 251 инфицированный. Прирост, как и днем ранее, составляет 0,48 процента.
Умерли за сутки 1158 пациентов (рекорд отмечался 29 октября — 1163), выписались после лечения — 27 115.
Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7603 (днем ранее было 7267), Санкт-Петербурге — 3597, Подмосковье — 2737, Самарской области — 1458, Нижегородской — 799, Воронежской — 793, Крыму — 712, Свердловской области — 711, Пермском крае — 697, Красноярском — 684.
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27 октября, 14:15Распространение коронавируса
Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 18 заболевших, на Чукотке их 19, а в Магаданской области — 37.
Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 513 790, из них 238 538 человек скончались, 7 358 539 вылечились.
Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.
 
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