https://ria.ru/20211031/koronavirus-1757074984.html

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом - РИА Новости, 31.10.2021

В России зафиксировали новый максимум случаев заражения коронавирусом

Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 41 тысяче, следует из данных оперативного штаба. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:32

2021-10-31T11:32

2021-10-31T11:50

распространение коронавируса

общество

здоровье - общество

россия

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/0d/1754342565_0:0:3084:1735_1920x0_80_0_0_660b8c724433895c8e2dd3a492628469.jpg

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Россия обновила максимум по числу заболевших COVID-19 — показатель вплотную приблизился к 41 тысяче, следует из данных оперативного штаба."За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 40 993 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 3622 (8,8 процента) без клинических проявлений", — говорится в сообщении.Предыдущий рекорд зафиксировали накануне — 40 251 инфицированный. Прирост, как и днем ранее, составляет 0,48 процента.Умерли за сутки 1158 пациентов (рекорд отмечался 29 октября — 1163), выписались после лечения — 27 115.Больше всего новых случаев зарегистрировали в Москве — 7603 (днем ранее было 7267), Санкт-Петербурге — 3597, Подмосковье — 2737, Самарской области — 1458, Нижегородской — 799, Воронежской — 793, Крыму — 712, Свердловской области — 711, Пермском крае — 697, Красноярском — 684.Минимальный показатель отмечен в Ненецком автономном округе — 18 заболевших, на Чукотке их 19, а в Магаданской области — 37.Общее число заразившихся коронавирусом в России достигло 8 513 790, из них 238 538 человек скончались, 7 358 539 вылечились.Во всем мире, по последним данным ВОЗ, насчитывается порядка 250 миллионов инфицированных, почти пять миллионов пациентов спасти не удалось. Наиболее сложная ситуация складывается в США, Индии, Бразилии и Великобритании. Россия занимает в этом списке пятое место.Вакцинация остается самым надежным способом защиты от коронавируса. По словам главы российского Минздрава Михаила Мурашко, доля привитых среди тяжелобольных COVID-19 составляет менее 0,03 процента, подавляющее же большинство пациентов в стационарах — это непривитые. В конце сентября в ВОЗ заявляли о связи смертности от SARS-CoV-2 с отказом от профилактической иммунизации.

https://ria.ru/20211030/koronavirus-1756970427.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, здоровье - общество, россия, коронавирус covid-19, коронавирус в россии