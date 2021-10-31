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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
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Умер советский актер
Умер актер из "Холодного лета пятьдесят третьего..." Алексей Колесник - РИА Новости, 31.10.2021
Умер советский актер
Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об это пишет "Российская газета" со ссылкой на друзей и коллег артиста. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:27
2021-10-31T20:34
культура
украина
полтавская область
культура
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об это пишет "Российская газета" со ссылкой на друзей и коллег артиста.Причина смерти актера не сообщается.Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театрах Украины. С 1982 года — актер киностудии имени Довженко.Колесник известен по ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Холодное лето пятьдесят третьего..." и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".
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украина, полтавская область, культура
13:27 31.10.2021 (обновлено: 20:34 31.10.2021)
 
Умер актер из "Холодного лета пятьдесят третьего..." Алексей Колесник

Умер актер из фильма "Холодное лето пятьдесят третьего..." Алексей Колесник

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкАлексей Колесник
Алексей Колесник - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об это пишет "Российская газета" со ссылкой на друзей и коллег артиста.
Причина смерти актера не сообщается.
Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театрах Украины. С 1982 года — актер киностудии имени Довженко.
Колесник известен по ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Холодное лето пятьдесят третьего..." и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".
 
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