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Умер советский актер

Умер актер из "Холодного лета пятьдесят третьего..." Алексей Колесник - РИА Новости, 31.10.2021

Умер советский актер

Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об это пишет "Российская газета" со ссылкой на друзей и коллег артиста. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:27

2021-10-31T13:27

2021-10-31T20:34

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Советский и украинский актер Алексей Колесник умер в возрасте 71 года. Об это пишет "Российская газета" со ссылкой на друзей и коллег артиста.Причина смерти актера не сообщается.Алексей Колесник родился 28 марта 1950 года в городе Карловка Полтавской области. В 1975-м окончил Киевский государственный институт театрального искусства имени Карпенко-Карого, работал в театрах Украины. С 1982 года — актер киностудии имени Довженко.Колесник известен по ролям в фильмах "Как закалялась сталь", "Холодное лето пятьдесят третьего..." и "Баллада о доблестном рыцаре Айвенго".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, полтавская область, культура