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https://ria.ru/20211031/kirillov-1757082726.html
В память о Кириллове могут установить мемориальную доску, заявил депутат
В память о Кириллове могут установить мемориальную доску, заявил депутат - РИА Новости, 31.10.2021
В память о Кириллове могут установить мемориальную доску, заявил депутат
Мемориальная доска диктора и тележурналиста Игоря Кириллова может появиться на доме, в котором он жил, если жители этого дома выступят с таким предложением,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:10
2021-10-31T13:11
ссср
москва
евгений герасимов
игорь кириллов
театр на таганке
московская городская дума
культура
умер игорь кириллов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мемориальная доска диктора и тележурналиста Игоря Кириллова может появиться на доме, в котором он жил, если жители этого дома выступят с таким предложением, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов."Игорь Кириллов - это легенда, символ во многом, Советского союза, того времени, когда мы бежали к телевизорам смотреть любые новости, программы передач. То как он вел интеллигентно, красиво, не путая слова, без акцента. Поэтому, он очень многое сделал для нашего телевидения и, вне всякого сомнения, достоин памяти, если жители его дома выйдут с этим предложением, если телевидение также выйдет с этим предложением, то наверняка памятная доска на его доме будет - это будет очень правильно", - сообщил Герасимов.Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина. С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.Кириллов скончался в субботу на 90-м году жизни.
https://ria.ru/20211030/diktor-1756984238.html
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ссср, москва, евгений герасимов, игорь кириллов, театр на таганке, московская городская дума, культура, умер игорь кириллов
13:10 31.10.2021 (обновлено: 13:11 31.10.2021)
 
В память о Кириллове могут установить мемориальную доску, заявил депутат

Депутат Герасимов: мемориальная доска Кириллова может появиться на доме, в котором он жил

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкНародный артист СССР, диктор Игорь Кириллов
Народный артист СССР, диктор Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Мемориальная доска диктора и тележурналиста Игоря Кириллова может появиться на доме, в котором он жил, если жители этого дома выступят с таким предложением, сообщил РИА Новости председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
"Игорь Кириллов - это легенда, символ во многом, Советского союза, того времени, когда мы бежали к телевизорам смотреть любые новости, программы передач. То как он вел интеллигентно, красиво, не путая слова, без акцента. Поэтому, он очень многое сделал для нашего телевидения и, вне всякого сомнения, достоин памяти, если жители его дома выйдут с этим предложением, если телевидение также выйдет с этим предложением, то наверняка памятная доска на его доме будет - это будет очень правильно", - сообщил Герасимов.
Игорь Кириллов, художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный артист РСФСР, лауреат Государственной премии СССР - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 11:40Культура
Человек-эпоха. Умер диктор Игорь Кириллов
Игорь Леонидович Кириллов родился 14 сентября 1932 года в Москве в семье военнослужащего. В 1955 году окончил Высшее театральное училище (институт) имени М. С. Щепкина. С 1955 года по 1957 год был актером Московского театра драмы и комедии (ныне Театр на Таганке). С 1957 года Игорь Кириллов работал на телевидении. Начинал с должности помощника режиссера музыкальной редакции, спустя два месяца, успешно пройдя конкурс, стал диктором.
В 1977 году за художественно-публицистическое освещение общественно-политических событий во всесоюзной телевизионной программе "Время" Игорь Кириллов был удостоен Государственной премии СССР. В 1988 году ему было присвоено звание Народный артист СССР.
Кириллов скончался в субботу на 90-м году жизни.
Художественный руководитель дикторского отдела Центрального телевидения, народный аритист РСФСР Игорь Кириллов - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
30 октября, 13:28
Путин выразил соболезнования в связи со смертью диктора Кириллова
 
СССРМоскваЕвгений ГерасимовИгорь КирилловТеатр на ТаганкеМосковская городская думаКультураУмер Игорь Кириллов
 
 
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