Самая провокационная сказка XXI века: почему "Шрек" так важен

Самая провокационная сказка XXI века: почему "Шрек" так важен

МОСКВА, 31 окт — РИА Новости, Анна Нехаева. Принцессы не только сидят в башне и ждут принца, злодеи — не всегда страшные чудища. "Шрек", 20 лет назад вышедший в российский прокат, пародирует гендерные стереотипы, высмеивает индустрию развлечений и разрушает сказочные каноны. О том, как детские мультфильмы стали интересны и взрослым, почему заговорили о феминизме в кино и как постмодернизм проявился в анимации, — в материале РИА Новости.Принцессы, злодеи, традицииМы привыкли к сказкам о милых принцессах, которые росли под опекой мудрых наставников, неожиданно находили свою любовь и имели дело с отталкивающими на вид злодеями. Героини были покорными, ждали принца на белом коне, а в финале становились верными женами. Об этом, впрочем, мы лишь догадываемся, потому что после поцелуя с принцем или звона свадебных колоколов все обычно заканчивалось.Сказки учили традиционным ценностям, показывали храбрых, отважных принцев, преданных и обычно безынициативных принцесс. Именно такими были классические мультфильмы.А потом случился "Шрек" и перевернул все каноны жанра.Отрицание условностейС первых кадров "Шрека" зритель понимает, что происходит что-то из ряда вон: главный герой — не Прекрасный Принц в замке, а зеленый огр, который живет на болоте. Он использует страницу из сказки в качестве туалетной бумаги, пускает пузыри и наслаждается одиночеством.И все же ему придется спасать принцессу из заточения — но не для себя, а чтобы освободить родные топи от сказочных существ в изгнании. А Фиона оказывается той еще штучкой: владеет карате и знает, что "одинокая девушка должна уметь постоять за себя". Это совершенно новая ролевая модель для юной аудитории. Куда уж там Рапунцель с ее сковородой или Мериде из "Храброй сердцем" с луком и стрелами.Каждый диснеевский сценарий раньше основывался на сказке, и в этом "Шрек" не отступил от традиций. Знаменитый зеленый огр (изначально персонаж кельтской мифологии, великан-людоед) — в определенном смысле потомок польско-еврейских эмигрантов в США.Его создатель Уильям Стейг был свободным художником, восхищался Пикассо, с 1930-х рисовал для журнала New Yorker, а в 1990-м написал рассказ "Шрек!", по мотивам которого сняли мультфильм. Стейг успел его посмотреть.Пожалуй, именно так и реагировали первые зрители. Сказка с бунтарским духом, которая разрывала в клочья все каноны жанра, заставляла смеяться над нетолерантными шутками и по-новому воспринимать архетипичных героев.Такого мы раньше не видели, отчего эта история казалась еще более захватывающей.Взрослый юмор и провокация"Шрек" намеренно провоцирует и высмеивает все классические культурные устои, используя инверсии, сравнения, буффонаду и много чего еще.Главный герой не стесняется шутить не по-детски ("Это замок Фаркуада? Любопытно, какие у него комплексы", — говорит Шрек у входа в мегаломанское укрепление лорда). Огр не блещет манерами и крайне далек от традиционного представления о Прекрасном Принце.Авторы смеются над стереотипами в сказках: кто сказал, что все должно быть по правилам? Получайте вместо белого рысака болтливого осла, а вместо короля — мрачного коротышку с манией величия. Даже антигерои не такие, как обычно. Главное "чудовище" — весьма приятная, но одинокая дракониха.В "Шреке" придумали собственные каноны и сделали сказку нового времени.Там много сатиры на мир Диснея и массовую культуру. Чего стоит пародия на "Белоснежку", когда Фиона поет в унисон с птицей в лесу, отзеркаливая аналогичную диснеевскую сцену. Только в "Шреке" все заканчивается тем, что птица взрывается из-за стараний перепеть принцессу, а та из яиц в гнезде готовит завтрак. Чего только не придумают в современную эпоху сарказма!Неудивительно, что в мире "Шрека" есть свой шоу-бизнес, индустрия развлечений (прямо скопированная из реальности). Надо отметить показушную табличку парковки перед входом в замок, турникеты и ленту с заграждениями там же (привет, тематические парки "Дисней"!).А еще "подставные" аплодисменты во время рыцарского турнира. Или намеки на шоу в стиле "Найди свою любовь" с комментариями а-ля проект "Холостяк", когда лорд Фаркуад выбирает жену из предложенных ему принцесс (мнение невест, естественно, никого не интересует).Ну а Фиона, которая борется с лесной бандой и копирует культовую сцену из "Матрицы", и вовсе стала "новой классикой".Роковая баллада для СредневековьяСо стереотипами помогает бороться саундтрек. В "Шреке" намеренно ушли от "сказочной" звуковой дорожки из специально написанных инструментальных вставок.В картине — по аналогии с инди-фильмами — звучат уже известные зрителям треки. Песни играют важную роль: подчеркивают эмоциональное состояние персонажей.Энергичная "All Star" от альтернативщиков Smash Mouth — гимн знакомства со Шреком. Хулиганская "Bad Reputation" Джоан Джетт идеально подошла для сцены драки огра со стражниками Фаркуада. Ну а на мелодичной балладе "Hallelujah" Леонарда Коэна (в мультфильме версия Джона Кейла) грустят не только главные герои, но и зрители.Финал под звуки "I’m a Believer" пусть не вводит в заблуждение. Трек, кстати, выбрали из-за строк "I thought love was only true in fairy tales" ("Я думал, что любовь бывает только в сказках"). Хотя Шрек и Фиона женятся и отправляются в карете в закат, принцесса остается огром.Тем самым нам прямо говорят, что каноны красоты мы должны придумывать сами, а не следовать за миром шоу-бизнеса и массмедиа. Внешность может быть обманчива — важнее, что у героя внутри. Последующие части "Шрека" развивают эту идею.Так что именно зеленому великану мы должны сказать спасибо хотя бы за то, что он дал старт новому типу мультфильмов для любой аудитории. А о запущенных им трендах на принятие себя, girl power, расовое разнообразие и говорить нечего.Неудивительно, что огр по-прежнему актуален, порождает множество мемов в Сети, вдохновляет косплееров и фанатов (в США есть даже ежегодный "Шрекфест"). Это настоящая революционная сказка, по которой можно изучать массовую культуру.

