https://ria.ru/20211031/khurgada-1757085816.html
В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады
В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады - РИА Новости, 31.10.2021
В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады
Состояние россиян, которые отравились в отеле египетской Хургады, не вызывает опасений, сообщает "Вестник АТОР". РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T13:55
2021-10-31T13:55
2021-10-31T22:29
египет
массовое отравление россиян в отеле в хургаде
туризм
новости - туризм
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МОСКВА, 31 окт – РИА Новости/Прайм. Состояние россиян, которые отравились в отеле египетской Хургады, не вызывает опасений, сообщает "Вестник АТОР".Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила "Вестнику АТОР" о том, что ситуация контролируемая. По ее словам, в страховую компанию из-за ухудшения состояния здоровья обратились несколько клиентов туроператора, отдыхающих в AMC Royal hotel. Им на месте оказана вся необходимая амбулаторная помощь. Тяжелобольных среди них нет.В АТОР отметили, что AMC Royal hotel не был на эксклюзиве у российских туроператоров: туры в этот объект продавали несколько компаний. Также в гостинице в Хургаде отдыхали туристы из стран Балтии и Восточной Европы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста", в отеле проживала семья, которая поехала на отдых по линии их компании. "Переселяем в другой отель. Всем туристам, которые приобрели тур в данный отель на ближайшие заезды будет предложена альтернатива", - указали в туроператоре.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем критериям работы.
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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египет, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм
13:55 31.10.2021 (обновлено: 22:29 31.10.2021)
В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады
АТОР: состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады, не вызывает опасений
МОСКВА, 31 окт – РИА Новости/Прайм.
Состояние россиян, которые отравились в отеле египетской Хургады, не вызывает опасений, сообщает "Вестник АТОР
".
"По данным страховой компании ERV, к ним за помощью врачей обратились 17 туристов. Всем туристам предложена медицинская помощь. Часть туристов находится в клинике. Другие отказались от госпитализации и услуг врачей. Ситуация находится под контролем. Тяжелых случаев нет", – говорится в сообщении
.
Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила "Вестнику АТОР" о том, что ситуация контролируемая. По ее словам, в страховую компанию из-за ухудшения состояния здоровья обратились несколько клиентов туроператора, отдыхающих в AMC Royal hotel. Им на месте оказана вся необходимая амбулаторная помощь. Тяжелобольных среди них нет.
"Мы уже приостановили продажи туров в AMC Royal hotel. Нашим туристам, которые находятся в этом отеле, предложено продолжить отдых в альтернативной гостинице", – сказала Подгорная, слова которой приведены в сообщении.
В АТОР отметили, что AMC Royal hotel не был на эксклюзиве у российских туроператоров: туры в этот объект продавали несколько компаний. Также в гостинице в Хургаде отдыхали туристы из стран Балтии и Восточной Европы.
Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста", в отеле проживала семья, которая поехала на отдых по линии их компании. "Переселяем в другой отель. Всем туристам, которые приобрели тур в данный отель на ближайшие заезды будет предложена альтернатива", - указали в туроператоре.
В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.
Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыт решением минтуризма Египта
на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем критериям работы.