https://ria.ru/20211031/khurgada-1757085816.html

В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады

В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады - РИА Новости, 31.10.2021

В АТОР оценили состояние россиян, отравившихся в отеле Хургады

Состояние россиян, которые отравились в отеле египетской Хургады, не вызывает опасений, сообщает "Вестник АТОР". РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T13:55

2021-10-31T13:55

2021-10-31T22:29

египет

массовое отравление россиян в отеле в хургаде

туризм

новости - туризм

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/1d/1573620898_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_cbdda0c8fa499fc553c32d9b81bd5824.jpg

МОСКВА, 31 окт – РИА Новости/Прайм. Состояние россиян, которые отравились в отеле египетской Хургады, не вызывает опасений, сообщает "Вестник АТОР".Гендиректор туроператора PEGAS Touristik Анна Подгорная сообщила "Вестнику АТОР" о том, что ситуация контролируемая. По ее словам, в страховую компанию из-за ухудшения состояния здоровья обратились несколько клиентов туроператора, отдыхающих в AMC Royal hotel. Им на месте оказана вся необходимая амбулаторная помощь. Тяжелобольных среди них нет.В АТОР отметили, что AMC Royal hotel не был на эксклюзиве у российских туроператоров: туры в этот объект продавали несколько компаний. Также в гостинице в Хургаде отдыхали туристы из стран Балтии и Восточной Европы.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе "Интуриста", в отеле проживала семья, которая поехала на отдых по линии их компании. "Переселяем в другой отель. Всем туристам, которые приобрели тур в данный отель на ближайшие заезды будет предложена альтернатива", - указали в туроператоре.В субботу житель Татарстана Азат Сабиров, чьи родственники сейчас находятся в Хургаде, сообщил РИА Новости, что среди постояльцев отеля AMC Royal, кто почувствовал недомогание и был госпитализирован, - в основном дети от двух лет. Им стало плохо преимущественно минувшей ночью, с утра в субботу постояльцев отеля начали госпитализировать; всего, по словам Сабирова, в больницу попали 20-30 человек. У всех высокая температура, врачи ставят капельницы, сказал собеседник агентства.Как сообщил РИА Новости помощник министра туризма Абдель Фаттах аль-Асы, отель AMC Royal закрыт решением минтуризма Египта на неопределенный срок, пока не будет удовлетворять всем критериям работы.

https://ria.ru/20211031/khurgada-1757079504.html

египет

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

египет, массовое отравление россиян в отеле в хургаде, новости - туризм