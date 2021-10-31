https://ria.ru/20211031/izdevatelstva-1757068296.html

СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале

СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале - РИА Новости, 31.10.2021

СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах издевательств над жительницей Челябинска с деменцией в стримах,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T09:52

2021-10-31T09:52

2021-10-31T09:52

происшествия

челябинская область

челябинск

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/07/03/1573852752_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_a869451a033410b07a088ab10867cdb2.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах издевательств над жительницей Челябинска с деменцией в стримах, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, в СМИ появилась информация о том, что двое жителей Челябинска ежедневно устраивали прямые трансляции с больной пожилой женщиной. В ходе стримов они унижали пенсионерку и смеялись над ее состоянием, а также получали за это от зрителей денежные переводы."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить об обстоятельствах издевательств над пожилой женщиной", - говорится в сообщении.Добавляется, что по данному факту региональный СК проводит проверку, в ходе которой будет установлено, имеются ли в действиях стримеров признаки преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание).

https://ria.ru/20211028/ograblenie-1756766644.html

челябинская область

челябинск

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

происшествия, челябинская область, челябинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия