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СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале
СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале - РИА Новости, 31.10.2021
СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах издевательств над жительницей Челябинска с деменцией в стримах,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T09:52
2021-10-31T09:52
2021-10-31T09:52
происшествия
челябинская область
челябинск
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
россия
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил доложить об обстоятельствах издевательств над жительницей Челябинска с деменцией в стримах, сообщается на сайте СК РФ.По данным следствия, в СМИ появилась информация о том, что двое жителей Челябинска ежедневно устраивали прямые трансляции с больной пожилой женщиной. В ходе стримов они унижали пенсионерку и смеялись над ее состоянием, а также получали за это от зрителей денежные переводы."Председатель СК России поручил руководителю следственного управления СК России по Челябинской области Решетникову П.Г. доложить об обстоятельствах издевательств над пожилой женщиной", - говорится в сообщении.Добавляется, что по данному факту региональный СК проводит проверку, в ходе которой будет установлено, имеются ли в действиях стримеров признаки преступления, предусмотренного статьей 117 УК РФ (истязание).
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происшествия, челябинская область, челябинск, александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф), россия
СК проверит видео издевательств над пенсионеркой на Урале
Глава СК поручил разобраться с видео издевательств над пенсионеркой с деменцией на Урале