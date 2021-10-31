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Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами
Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами - РИА Новости, 31.10.2021
Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами
Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T18:46
2021-10-31T21:08
в мире
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рим
глазго (город)
большая двадцатка
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий."Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не похоронены", — написал он в Twitter.Страны "Большой двадцатки" в итоговом заявлении подтвердили свое стремление приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса."Вперед, к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса — с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", — добавил Гутерреш.Государства "Большой двадцатки" признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5 градуса намного ниже, чем при температуре два градуса. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5 градуса потребует эффективных действий и приверженности всех стран.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран. На конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.
https://ria.ru/20211031/sammit-1757100082.html
https://ria.ru/20211031/cammit-1757118173.html
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в мире, оон, рим, глазго (город), большая двадцатка
18:46 31.10.2021 (обновлено: 21:08 31.10.2021)
 
Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами

Генсек ООН Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал надежд в области изменения климата

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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ООН, 31 окт — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий.
"Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не похоронены", — написал он в Twitter.
Сотрудник безопасности и участник саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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Страны "Большой двадцатки" в итоговом заявлении подтвердили свое стремление приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса.
"Вперед, к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса — с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", — добавил Гутерреш.
Государства "Большой двадцатки" признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5 градуса намного ниже, чем при температуре два градуса. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5 градуса потребует эффективных действий и приверженности всех стран.
Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран. На конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.
Логотип саммита Группы двадцати в Риме - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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