https://ria.ru/20211031/guterresh-1757111238.html

Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами

Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами - РИА Новости, 31.10.2021

Генсек ООН заявил, что покидает саммит G20 с несбывшимися надеждами

Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T18:46

2021-10-31T18:46

2021-10-31T21:08

в мире

оон

рим

глазго (город)

большая двадцатка

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg

ООН, 31 окт — РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш заявил, что саммит G20 не оправдал его ожиданий."Несмотря на то, что я приветствую подтверждение приверженности "Большой двадцатки" глобальным решениям, я покидаю Рим с несбывшимися надеждами — но, по крайней мере, они не похоронены", — написал он в Twitter.Страны "Большой двадцатки" в итоговом заявлении подтвердили свое стремление приложить усилия для ограничения роста глобального потепления на уровне 1,5 градуса."Вперед, к конференции COP26 в Глазго, чтобы сохранить цель в 1,5 градуса — с тем чтобы выполнить обещания по финансам и адаптации для людей и планеты", — добавил Гутерреш.Государства "Большой двадцатки" признали, что последствия изменения климата при температуре 1,5 градуса намного ниже, чем при температуре два градуса. Согласно коммюнике, удержание потепления на уровне 1,5 градуса потребует эффективных действий и приверженности всех стран.Двадцать шестая конференция сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26), организованная Великобританией в партнерстве с Италией, проходит с 31 октября по 12 ноября в Глазго. Ожидается, что в ней примут участие представители около 200 стран. На конференции планируется принять ряд документов по вопросам снижения парниковых выбросов и достижения углеродной нейтральности. Основная программа саммита с участием мировых лидеров запланирована на 1-2 ноября.

https://ria.ru/20211031/sammit-1757100082.html

https://ria.ru/20211031/cammit-1757118173.html

рим

глазго (город)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, оон, рим, глазго (город), большая двадцатка