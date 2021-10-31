https://ria.ru/20211031/gruziya-1757051192.html

Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов

Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов - РИА Новости, 31.10.2021

Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов

Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T00:06

2021-10-31T00:06

2021-10-31T00:06

в мире

тбилиси

батуми

цик грузии

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каха каладзе (мэр тбилиси)

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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии."Каха Каладзе - 55,65%, Никанор Мелия - 44,35%. Подсчитаны голоса с 444 участков из 769 (57,737%)", - говорится в сообщении.По данным Центризбиркома, выдвинутые от правящей партии кандидаты в мэры четырех крупных городов страны - Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти - также опережают своих конкурентов.

https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html

тбилиси

батуми

рустави

поти

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в мире, тбилиси, батуми, цик грузии, рустави, поти, каха каладзе (мэр тбилиси)