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Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов - РИА Новости, 31.10.2021
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T00:06
2021-10-31T00:06
2021-10-31T00:06
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каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии."Каха Каладзе - 55,65%, Никанор Мелия - 44,35%. Подсчитаны голоса с 444 участков из 769 (57,737%)", - говорится в сообщении.По данным Центризбиркома, выдвинутые от правящей партии кандидаты в мэры четырех крупных городов страны - Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти - также опережают своих конкурентов.
https://ria.ru/20211030/vybory-1756988432.html
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в мире, тбилиси, батуми, цик грузии, рустави, поти, каха каладзе (мэр тбилиси)
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов