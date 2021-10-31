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Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов - РИА Новости, 31.10.2021
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов
Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T00:06
2021-10-31T00:06
в мире
тбилиси
батуми
цик грузии
рустави
поти
каха каладзе (мэр тбилиси)
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии."Каха Каладзе - 55,65%, Никанор Мелия - 44,35%. Подсчитаны голоса с 444 участков из 769 (57,737%)", - говорится в сообщении.По данным Центризбиркома, выдвинутые от правящей партии кандидаты в мэры четырех крупных городов страны - Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти - также опережают своих конкурентов.
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в мире, тбилиси, батуми, цик грузии, рустави, поти, каха каладзе (мэр тбилиси)
00:06 31.10.2021
 
Действующий мэр Тбилиси лидирует на выборах после подсчета половины голосов

Действующий мэр Тбилиси Каладзе лидирует по итогам подсчета более 57 процентов голосов

© Sputnik / Перейти в фотобанкСторонники партии "Грузинская мечта" во время акции в Тбилиси
Сторонники партии Грузинская мечта во время акции в Тбилиси - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
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ТБИЛИСИ, 30 окт - РИА Новости. Кандидат в мэры Тбилиси от правящей партии "Грузинская мечта", действующий градоначальник Каха Каладзе лидирует во втором туре муниципальных выборов после подсчета более 57% голосов избирателей, сообщает ЦИК Грузии.
"Каха Каладзе - 55,65%, Никанор Мелия - 44,35%. Подсчитаны голоса с 444 участков из 769 (57,737%)", - говорится в сообщении.
По данным Центризбиркома, выдвинутые от правящей партии кандидаты в мэры четырех крупных городов страны - Кутаиси, Батуми, Рустави, Поти - также опережают своих конкурентов.
Муниципальные выборы в Грузии - РИА Новости, 1920, 30.10.2021
Вчера, 11:58
Премьер Грузии надеется на мудрое решение народа в ходе местных выборов
 
В миреТбилисиБатумиЦИК ГрузииРуставиПотиКаха Каладзе (мэр Тбилиси)
 
 
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