https://ria.ru/20211031/goroskop-1756887660.html

Готовьтесь! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ноябре

Готовьтесь! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ноябре - РИА Новости, 31.10.2021

Готовьтесь! Астролог рассказала, что ждет каждый знак зодиака в ноябре

Писательница и астролог Афина Антарес рассказала, что ждет представителей каждого из 12 астрологических знаков зодиака в ноябре, сообщает My Imperfect Life. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T06:20

2021-10-31T06:20

2021-10-31T10:04

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Писательница и астролог Афина Антарес рассказала, что ждет представителей каждого из 12 астрологических знаков зодиака в ноябре, сообщает My Imperfect Life. Овны, которые насыщенно провели октябрь, будут рады узнать, что ноябрь принесет им некоторое спокойствие. Они наконец-то смогут сосредоточиться на себе. Хотя и не исключено, что в ноябре Овны могут серьезно чем-то или кем-то увлечься. "Следовать своим желаниям — здорово, но не забывайте о себе", — советует астролог. У Тельцов ноябрь будет незабываемым месяцем. Представителям этого знака может показаться, что люди бросают им вызов со всех сторон. Но, преодолев стресс и напряжение, Тельцы смогут проявить себя, получить больше свободы, прилив энергии и внести в жизнь значительные изменения. "Да, вы не любите перемены, но изменения неизбежны, поскольку 19 ноября в ваш знак прибывает мощное лунное затмение. Используйте эту энергию по максимуму. Вы это заслужили", — уверена Антарес. У Близнецов ноябрь будет динамичным месяцем — как они и любят. Представители этого знака будут готовы двигаться только вперед и достичь баланса между работой и личной жизнью. "Пообщаться и развлечься удастся после 24 ноября, а воскресенье, 28 ноября, особенно хорошо для того, чтобы планировать отпуск, короткую поездку или записаться на какой-нибудь мастер-класс, чтобы расширить кругозор", — считает астролог. Для Раков ноябрь станет прекрасной возможностью, чтобы ходить на свидания, начинать романтические отношения и заводить другие полезные знакомства, которые помогут им в будущем. "Если подумываете о занятиях фитнесом с тренером, самое время его найти, поскольку космос дает вам энергию, необходимую для реализации некоторых из ранее задуманных проектов", — говорит Афина Антарес.Увы, Львам в ноябре придется преодолеть некоторые испытания. Представителям этого знака будет непросто совмещать карьеру и семейную жизнь. Напряжение будет нарастать особенно во время новолуния и полнолуния. Но Львы со всем справятся. "Секрет в том, чтобы попросить о помощи. Вы так много делаете для людей, так почему бы не обратиться к ним за поддержкой?" — отмечает Антарес. По ее словам, Львам станет легче после 21 ноября. Для Дев хорошие новости — ноябрь будет относительно легким. Все незавершенные в октябре задачи внезапно решатся. "В предстоящем месяце вообще все будет развиваться быстро, — подчеркивает астролог. — Поэтому не забудьте оставить место для веселья и романтики". Весам следует ждать сюрпризов с финансовой стороны. В ноябре они могут неожиданно получить как приятное денежное вознаграждение, так и доступ к внушительному счету. "Все это говорит о том, что сейчас не время для крупных покупок. Если вам нужно приобрести что-то дорогое, отложите покупку на последние дни месяца, когда начнется сезон Стрельцов", — советует Антарес. Для Скорпионов ноябрь станет самым мощным месяцем, поскольку сразу три планеты, стоящие в их знаке (Марс, Меркурий и Солнце), подарят им прилив энергии, драйв и много чего еще. "Новолуние, 4 ноября, — самое время что-то начинать и действовать", — рекомендует астролог. Ближе к концу месяца, примерно 19 ноября, Скорпионы будут готовы попрощаться со связами и отношениями, которые исчерпали себя. Тем более, что лучшее уже на горизонте. Веселым и энергичным Стрельцам в ноябре лучше отдохнуть и расслабиться. Скорее всего, представители этого знака сами удивятся, когда поймут, что им захочется побыть наедине с собой. Эти настроения особенно сильно активизируются в полнолуние 19 ноября. "Как только наступит 21 ноября, в ваш знак попадет яркий свет Солнца, и энергетический уровень вернется в норму", — успокаивает Антарес. Козероги будут рады узнать, что после насыщенного октября, в ноябре они смогут сосредоточиться на свиданиях, отдыхе и уходе за собой. Лучше всего приступить к этому с 5 ноября, когда планета любви и удовольствия Венера войдет в их знак. "Ноябрь также — идеальное время для отпуска, если вы чувствуете, что вам нужен перерыв", — говорит астролог. Кто-то из Козерогов может внезапно почувствовать, что готов к серьезным отношениям. В любом случае, в ноябре у Козерогов будет все прекрасно. В жизни Водолеев грядут перемены. Ноябрь принесет им много положительных событий в карьеру и социальную жизнь. "Когда вы с радостью принимаете эти улучшения, помните, как важно оставаться собой", — отмечает Афина Антарес. Водолеев в этом месяце также могут ждать неожиданные новости, связанные с их личной жизнью. Главное, плыть по течению. Рыбы обычно любят ноябрь, так как он приносит им глубокие эмоции, с которыми так созвучен этот знак зодиака. И не зря. Этот месяц — идеальное время для Рыб, чтобы отправиться в физическое или интеллектуальное путешествие. "Ноябрь также хорош для того, чтобы обновить электронику или купить любые другие предметы, которые выведут вашу повседневную жизнь на новый уровень", — уверена астролог.

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https://ria.ru/20211010/goroskop-1753719907.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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