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Макрон и Джонсон обсудили меры для снижения напряженности между странами

Макрон и Джонсон обсудили меры для снижения напряженности между странами - РИА Новости, 31.10.2021

Макрон и Джонсон обсудили меры для снижения напряженности между странами

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G20 в Риме, лидеры договорились в ближайшее... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T14:19

2021-10-31T14:19

2021-10-31T14:19

в мире

франция

великобритания

большая двадцатка

борис джонсон

эммануэль макрон

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ПАРИЖ, 31 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G20 в Риме, лидеры договорились в ближайшее время предпринять меры для снижения напряженности по вопросу лицензий на рыболовство, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.Речь идет о том, чтобы "как можно скорее были приняты практические и оперативные меры во избежание роста напряженности", отметили в администрации французского лидера.Макрон заявил о необходимости соблюдать правила игры по лицензиям на рыболовство, которые были приняты.Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по выдаче лицензий французским рыбакам и намерены рассмотреть возможность ответных мер.Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнера". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом.В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.

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в мире, франция, великобритания, большая двадцатка, борис джонсон, эммануэль макрон