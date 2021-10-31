Макрон и Джонсон обсудили меры для снижения напряженности между странами
Макрон и Джонсон договорились принять меры для снижения напряженности между странами
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкУ конгресс-центра "La Nuvela" в Риме перед началом саммита "Группы двадцати
ПАРИЖ, 31 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном на полях саммита G20 в Риме, лидеры договорились в ближайшее время предпринять меры для снижения напряженности по вопросу лицензий на рыболовство, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на Елисейский дворец.
Речь идет о том, чтобы "как можно скорее были приняты практические и оперативные меры во избежание роста напряженности", отметили в администрации французского лидера.
Макрон заявил о необходимости соблюдать правила игры по лицензиям на рыболовство, которые были приняты.
Франция в среду заявила, что объявит 2 ноября первые санкции против Великобритании за несоблюдение соглашения, касающегося лицензий для французских рыбаков. Ранее власти Франции заявляли, что считают абсолютно неприемлемой позицию Великобритании по выдаче лицензий французским рыбакам и намерены рассмотреть возможность ответных мер.
Представитель британского правительства, комментируя заявления о предстоящих санкциях Парижа, назвал действия Франции "разочаровывающими и непропорциональными", которые "не ожидаешь от ближайшего соратника и партнера". По его словам, шаги, которыми пригрозил Париж, несовместимы с соглашением о торговле и сотрудничестве, а также международным правом.
В конце сентября британское министерство окружающей среды сообщило, что 1700 судов из ЕС получили лицензию на ловлю рыбы в водах Великобритании, из них 117 лицензий были выданы судам из ЕС для ведения промысла в территориальных водах в зоне 6-12 морских миль. Суда должны быть длиной не более 12 метров. В министерстве отметили, что 35 судов меньшего размера не предоставили подтверждающих свидетельств ведения промысла в этой зоне. Министерство выдало только 12 лицензий французским рыбакам, рассмотрев 47 заявок.
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