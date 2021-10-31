https://ria.ru/20211031/evropa-1757104405.html

Европейский бизнес отреагировал на договоренность США и ЕС по пошлинам

Европейский бизнес отреагировал на договоренность США и ЕС по пошлинам - РИА Новости, 31.10.2021

Европейский бизнес отреагировал на договоренность США и ЕС по пошлинам

Организация Business Europe, представляющая европейские компании, приветствует договоренность США и ЕС по пошлинам. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T17:11

2021-10-31T17:11

2021-10-31T17:11

экономика

сша

джо байден

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

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БРЮССЕЛЬ, 31 окт - РИА Новости. Организация Business Europe, представляющая европейские компании, приветствует договоренность США и ЕС по пошлинам.Ранее Евросоюз и США договорились о приостановке действия пошлин на стальную и алюминиевую продукцию.США при президентстве Дональда Трампа в первой половине 2018 года ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза - в 25% и 10% соответственно. ЕС ввел ответные тарифы на ввоз различных товаров из Штатов. Эти меры затрагивали торговлю на несколько миллиардов евро в год.Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после саммита ЕС-США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, введённых в ответ на тарифы США по стали и алюминию. За это время, по её словам, необходимо было договориться и по ситуации с американскими пошлинами.

https://ria.ru/20211031/es-1757095722.html

сша

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экономика, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен