https://ria.ru/20211031/es-1757095722.html

ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий

ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 31.10.2021

ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий

Евросоюз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:51

2021-10-31T15:51

2021-10-31T16:50

экономика

сша

джо байден

евросоюз

еврокомиссия

урсула фон дер ляйен

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_0:95:3088:1832_1920x0_80_0_0_1f450ac8724c652523d49f8fb3b190e7.jpg

БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Она уточнила, что достигла такой договоренности с американским президентом Джо Байденом."Я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили", — добавила она на совместной пресс-конференции с лидером США. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США по пошлинам на сталь и алюминий.Байден, в свою очередь, уточнил, что Вашингтон и Брюссель обязались заключить соглашение по торговле сталью и алюминием на углеродной основе.США при Дональде Трампе в 2018 году ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25 и десять процентов соответственно.ЕС установил ответные тарифы на импорт различных товаров из Штатов.Фон дер Ляйен после саммита ЕС — США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, чтобы договориться о дальнейших действиях.

https://ria.ru/20210724/reshetnikov-1742664751.html

https://ria.ru/20210614/bayden-1736946368.html

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

экономика, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен