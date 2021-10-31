Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20211031/es-1757095722.html
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий - РИА Новости, 31.10.2021
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий
Евросоюз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:51
2021-10-31T16:50
экономика
сша
джо байден
евросоюз
еврокомиссия
урсула фон дер ляйен
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_0:95:3088:1832_1920x0_80_0_0_1f450ac8724c652523d49f8fb3b190e7.jpg
БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.Она уточнила, что достигла такой договоренности с американским президентом Джо Байденом."Я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили", — добавила она на совместной пресс-конференции с лидером США. Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США по пошлинам на сталь и алюминий.Байден, в свою очередь, уточнил, что Вашингтон и Брюссель обязались заключить соглашение по торговле сталью и алюминием на углеродной основе.США при Дональде Трампе в 2018 году ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25 и десять процентов соответственно.ЕС установил ответные тарифы на импорт различных товаров из Штатов.Фон дер Ляйен после саммита ЕС — США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, чтобы договориться о дальнейших действиях.
https://ria.ru/20210724/reshetnikov-1742664751.html
https://ria.ru/20210614/bayden-1736946368.html
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0f/1750204304_496:0:3088:1944_1920x0_80_0_0_841dde187dc2a88a8aabe7273bcfc953.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
экономика, сша, джо байден, евросоюз, еврокомиссия, урсула фон дер ляйен
15:51 31.10.2021 (обновлено: 16:50 31.10.2021)
 
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий

ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на стальную и алюминиевую продукцию

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что достигла такой договоренности с американским президентом Джо Байденом.
"Я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили", — добавила она на совместной пресс-конференции с лидером США.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США по пошлинам на сталь и алюминий.
Байден, в свою очередь, уточнил, что Вашингтон и Брюссель обязались заключить соглашение по торговле сталью и алюминием на углеродной основе.
Министр экономического развития РФ Максим Решетников во время брифинга в Доме правительства РФ - РИА Новости, 1920, 24.07.2021
24 июля, 10:07
Решетников оценил проект ЕС об углеродном регулировании
США при Дональде Трампе в 2018 году ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25 и десять процентов соответственно.
ЕС установил ответные тарифы на импорт различных товаров из Штатов.
Фон дер Ляйен после саммита ЕС — США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, чтобы договориться о дальнейших действиях.
Президент США Джо Байден во время пресс-конференции по итогу саммита G7 в аэропорту Корнуолл в Великобритании - РИА Новости, 1920, 14.06.2021
14 июня, 14:42
"Дайте отдохнуть": Байден резко ответил на вопрос об отмене указов Трампа
 
ЭкономикаСШАДжо БайденЕвросоюзЕврокомиссияУрсула фон дер Ляйен
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле оценили ситуацию с COVID-19
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
11:56Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
11:54В Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19
11:53Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве
11:50Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ
Лента новостейМолния
Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле оценили ситуацию с COVID-19В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скоройМосквичам рассказали о погоде на ноябрьские праздникиВ Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в МосквеМультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ