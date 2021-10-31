15:51 31.10.2021 (обновлено: 16:50 31.10.2021)
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на сталь и алюминий
ЕС и США договорились о приостановке действия пошлин на стальную и алюминиевую продукцию
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПредседатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен выступает на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге
БРЮССЕЛЬ, 31 окт — РИА Новости, Мария Князева. Евросоюз и США договорились приостановить действие пошлин на продукцию из стали и алюминия, написала в Twitter глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Она уточнила, что достигла такой договоренности с американским президентом Джо Байденом.
Pleased to announce that @POTUS Biden and I reached an agreement to suspend the tariffs on steel & aluminium, and to work together on a new Global Sustainable Steel Arrangement.— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) October 31, 2021
Together, we deliver for our citizens and for the climate. https://t.co/MnsYzITEoA
"Я рада сообщить, что Еврокомиссия также предложит приостановить действие пошлин, которые мы вводили", — добавила она на совместной пресс-конференции с лидером США.
Кроме того, по словам фон дер Ляйен, Еврокомиссия, ведущая дела во Всемирной торговой организации от имени Евросоюза, приостановит разбирательство с США по пошлинам на сталь и алюминий.
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США при Дональде Трампе в 2018 году ввели пошлины на импорт стальной и алюминиевой продукции из Евросоюза — в 25 и десять процентов соответственно.
ЕС установил ответные тарифы на импорт различных товаров из Штатов.
Фон дер Ляйен после саммита ЕС — США, прошедшего в начале лета, сообщила, что Евросоюз приостановит на полгода действие своих пошлин, чтобы договориться о дальнейших действиях.