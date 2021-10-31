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Как это по-русски
Подкаст о русском языке и о странностях, которые с ним происходят. Как меняется язык, на котором мы говорим? Кого и отчего бесят феминитивы? Откуда берутся и куда исчезают новые слова?
https://ria.ru/20211031/enantiosemiya-1756896117.html
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия - РИА Новости, 31.10.2021
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
2021-10-31T12:00
2021-10-31T12:00
как это по-русски
подкаст
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"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
audio/mpeg
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
audio/mpeg
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РИА Новости
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353
60
подкаст, аудио
12:00 31.10.2021
 

"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия

Как это по-русски
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
12:00
Читать ria.ru в
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.
________
Сценарий эпизода: Полина Панина
Голоса эпизода: Наталия Шашина, Светлана Митина, Георгий Сладков, Полина Панина
Звукорежиссер: Андрей Темнов
 
Как это по-русскиПодкаст
 
 
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