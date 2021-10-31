https://ria.ru/20211031/enantiosemiya-1756896117.html
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия - РИА Новости, 31.10.2021
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
2021-10-31T12:00
2021-10-31T12:00
2021-10-31T12:00
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подкаст
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"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
audio/mpeg
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.
audio/mpeg
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РИА Новости
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подкаст, аудио
"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия
Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.