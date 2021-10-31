https://ria.ru/20211031/enantiosemiya-1756896117.html

"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия

"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия - РИА Новости, 31.10.2021

"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия

Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии.

2021-10-31T12:00

2021-10-31T12:00

2021-10-31T12:00

как это по-русски

подкаст

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1d/1756893553_0:2:640:362_1920x0_80_0_0_622326dc30019b4749a1540da1c5d8a5.jpg

"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии. audio/mpeg

"Лихие люди, преданный друг и скатертью дорога". Что такое энантиосемия Красавчик, молодец и философ – похвала или ругательство? Прослушать лекцию – значит пропустить все мимо ушей или внимательно конспектировать каждое слово? Скатертью дорога – это доброе пожелание или скрытая агрессия? Разбираемся в языковом феномене энантиосемии. audio/mpeg

Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox, Soundstream, MEGOGO и Spotify. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.________Сценарий эпизода: Полина ПанинаГолоса эпизода: Наталия Шашина, Светлана Митина, Георгий Сладков, Полина ПанинаЗвукорежиссер: Андрей Темнов

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подкаст, аудио