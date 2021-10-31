https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757095133.html

Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире

Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире - РИА Новости, 31.10.2021

Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире

Лидеры G20 заявили, что всемирная экономическая активность в течение 2021 года восстанавливалась уверенными темпами. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:46

2021-10-31T15:46

2021-10-31T15:50

в мире

саммит g20

рим

большая двадцатка

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 заявили, что всемирная экономическая активность в течение 2021 года восстанавливалась уверенными темпами."В течение 2021 года глобальная экономическая активность восстанавливается уверенными темпами благодаря вакцинации и постоянной политической поддержке", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.

https://ria.ru/20211031/neft-1757058926.html

рим

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2021

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в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка