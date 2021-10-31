https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757095133.html
Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире
Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире - РИА Новости, 31.10.2021
Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире
Лидеры G20 заявили, что всемирная экономическая активность в течение 2021 года восстанавливалась уверенными темпами. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:46
2021-10-31T15:46
2021-10-31T15:50
в мире
саммит g20
рим
большая двадцатка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756980746_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_448a38efebc680c74e79c0e0658c9cea.jpg
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Лидеры G20 заявили, что всемирная экономическая активность в течение 2021 года восстанавливалась уверенными темпами."В течение 2021 года глобальная экономическая активность восстанавливается уверенными темпами благодаря вакцинации и постоянной политической поддержке", - говорится в коммюнике по итогам саммита, поступившем в распоряжение РИА Новости.Саммит стран G20 проходит 30-31 октября в Риме.
https://ria.ru/20211031/neft-1757058926.html
рим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/1e/1756980746_177:0:2908:2048_1920x0_80_0_0_31ef98594acd30ba8c8435e9288aee58.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, саммит g20, рим, большая двадцатка
15:46 31.10.2021 (обновлено: 15:50 31.10.2021)
Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире
Лидеры G20 отметили восстановление экономической активности в мире в 2021 году