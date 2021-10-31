https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757062366.html
Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете
Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете - РИА Новости, 31.10.2021
Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете
Самозанятым, желающим побольше зарабатывать и успешнее находить клиентов на маркетплейсах услуг, нужно подробно заполнять профиль, ставить красивое фото,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T08:28
2021-10-31T08:28
2021-10-31T08:28
москва
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Самозанятым, желающим побольше зарабатывать и успешнее находить клиентов на маркетплейсах услуг, нужно подробно заполнять профиль, ставить красивое фото, выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и обговаривать свою ценовую политику, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги.Сервисы для заработка в интернете помогают продвигать свои услуги и искать новых клиентов, однако, чтобы выиграть конкуренцию за заказчика, нужно грамотно оформить свой профиль. В первую очередь нужно поставить качественное фото, где хорошо видно лицо, так как на это в первую очередь обращают внимание клиенты. Не нужно забывать о портфолио, в которое следует включить свои лучшие работы, рассказ об опыте и образовании, сертификаты, дипломы, грамоты - это повысит доверие заказчика.Заполняя профиль, не стоит добавлять в свои услуги категории, которые не соотносятся с основной профессиональной деятельностью. "Если, например, вы занимаетесь парикмахерским делом, а в ваших услугах также указан выгул собак или уборка помещений, у заказчика может возникнуть сомнения, поэтому важно грамотно выбирать категорию услуг, которые вы оказываете", - обращают внимание специалисты.Стоимость услуг должна быть понятна из описания профиля и портфолио. Если выставленная цена не соответствует рынку, нужно защищать ее и объяснять почему стоимость услуг выше или ниже, чем обычно. Например, это может быть связано с профессиональными успехами, опытом, спросом и предложением.Кроме того, важна коммуникация с клиентами: нужно стараться отвечать оперативно, задавать уточняющие вопросы, быть вежливым и дружелюбным, чтобы построить тесную и доверительную коммуникацию. Чтобы не подорвать свой авторитет и не потерять клиента, не стоит скрывать от него информацию и обманывать.Работающих на себя граждан активно поддерживает государство и частные компании. В каждом регионе есть свои меры поддержки, например, Москва предлагает информационно-консультативную и образовательную поддержку, онлайн-курс о самозанятости и продвижении своих услуг, а также три бесплатных коворкинга для работы.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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москва
Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете
Эксперты сервиса СберУслуги подсказали самозанятым, как заработать в интернете
МОСКВА, 31 окт - РИА Новости.
Самозанятым, желающим побольше зарабатывать и успешнее находить клиентов на маркетплейсах услуг, нужно подробно заполнять профиль, ставить красивое фото, выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и обговаривать свою ценовую политику, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги
.
"При выборе маркетплейса услуг обращайте внимание на особенности. Одни маркетплейсы берут комиссию за размещение профиля, другие - за отклики, третьи - за продвижение профиля", - объяснили эксперты.
Сервисы для заработка в интернете помогают продвигать свои услуги и искать новых клиентов, однако, чтобы выиграть конкуренцию за заказчика, нужно грамотно оформить свой профиль. В первую очередь нужно поставить качественное фото, где хорошо видно лицо, так как на это в первую очередь обращают внимание клиенты. Не нужно забывать о портфолио, в которое следует включить свои лучшие работы, рассказ об опыте и образовании, сертификаты, дипломы, грамоты - это повысит доверие заказчика.
Заполняя профиль, не стоит добавлять в свои услуги категории, которые не соотносятся с основной профессиональной деятельностью. "Если, например, вы занимаетесь парикмахерским делом, а в ваших услугах также указан выгул собак или уборка помещений, у заказчика может возникнуть сомнения, поэтому важно грамотно выбирать категорию услуг, которые вы оказываете", - обращают внимание специалисты.
Стоимость услуг должна быть понятна из описания профиля и портфолио. Если выставленная цена не соответствует рынку, нужно защищать ее и объяснять почему стоимость услуг выше или ниже, чем обычно. Например, это может быть связано с профессиональными успехами, опытом, спросом и предложением.
"Не бойтесь просить своих довольных клиентов оставить комментарий о вашей работе и поставить оценку. Если вам оставили негативный отзыв - отработайте его, расскажите, что пошло не так, извинитесь перед клиентом. Это покажет, что вы не боитесь ответственности и готовы признавать свои ошибки", - отмечают эксперты.
Кроме того, важна коммуникация с клиентами: нужно стараться отвечать оперативно, задавать уточняющие вопросы, быть вежливым и дружелюбным, чтобы построить тесную и доверительную коммуникацию. Чтобы не подорвать свой авторитет и не потерять клиента, не стоит скрывать от него информацию и обманывать.
Работающих на себя граждан активно поддерживает государство и частные компании. В каждом регионе есть свои меры поддержки, например, Москва
предлагает информационно-консультативную и образовательную поддержку, онлайн-курс о самозанятости и продвижении своих услуг, а также три бесплатных коворкинга для работы.