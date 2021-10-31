https://ria.ru/20211031/ekonomika-1757062366.html

Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете

Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете - РИА Новости, 31.10.2021

Аналитики подсказали самозанятым, как заработать в интернете

Самозанятым, желающим побольше зарабатывать и успешнее находить клиентов на маркетплейсах услуг, нужно подробно заполнять профиль, ставить красивое фото,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T08:28

2021-10-31T08:28

2021-10-31T08:28

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/153338/23/1533382334_0:293:5616:3452_1920x0_80_0_0_14e85854c655d07f79d508ae8a621f8c.jpg

МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Самозанятым, желающим побольше зарабатывать и успешнее находить клиентов на маркетплейсах услуг, нужно подробно заполнять профиль, ставить красивое фото, выстраивать грамотную коммуникацию с клиентом и обговаривать свою ценовую политику, рассказали РИА Новости эксперты сервиса СберУслуги.Сервисы для заработка в интернете помогают продвигать свои услуги и искать новых клиентов, однако, чтобы выиграть конкуренцию за заказчика, нужно грамотно оформить свой профиль. В первую очередь нужно поставить качественное фото, где хорошо видно лицо, так как на это в первую очередь обращают внимание клиенты. Не нужно забывать о портфолио, в которое следует включить свои лучшие работы, рассказ об опыте и образовании, сертификаты, дипломы, грамоты - это повысит доверие заказчика.Заполняя профиль, не стоит добавлять в свои услуги категории, которые не соотносятся с основной профессиональной деятельностью. "Если, например, вы занимаетесь парикмахерским делом, а в ваших услугах также указан выгул собак или уборка помещений, у заказчика может возникнуть сомнения, поэтому важно грамотно выбирать категорию услуг, которые вы оказываете", - обращают внимание специалисты.Стоимость услуг должна быть понятна из описания профиля и портфолио. Если выставленная цена не соответствует рынку, нужно защищать ее и объяснять почему стоимость услуг выше или ниже, чем обычно. Например, это может быть связано с профессиональными успехами, опытом, спросом и предложением.Кроме того, важна коммуникация с клиентами: нужно стараться отвечать оперативно, задавать уточняющие вопросы, быть вежливым и дружелюбным, чтобы построить тесную и доверительную коммуникацию. Чтобы не подорвать свой авторитет и не потерять клиента, не стоит скрывать от него информацию и обманывать.Работающих на себя граждан активно поддерживает государство и частные компании. В каждом регионе есть свои меры поддержки, например, Москва предлагает информационно-консультативную и образовательную поддержку, онлайн-курс о самозанятости и продвижении своих услуг, а также три бесплатных коворкинга для работы.

https://realty.ria.ru/20211030/zhile-1756371843.html

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва