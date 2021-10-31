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Американцы вступились за Россию из-за Украины
Американские читатели WP вступились за Россию из-за Украины - РИА Новости, 31.10.2021
Американцы вступились за Россию из-за Украины
Читатели Washington Post негативно отреагировали на статью о "наращивании численности российских войск на границе с Украиной". РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T14:30
2021-10-31T19:59
в мире
сша
тайвань
россия
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Washington Post негативно отреагировали на статью о "наращивании численности российских войск на границе с Украиной"."Зачем России вообще "нужна" Украина? С какой целью? Это коррумпированное нестабильное государство, у которого нет ничего. Пусть Запад сам разбирается с вечным попрошайкой Европы", — возмутился пользователь Palika.Он обратился к тем, кто, по его мнению, "мечтает о войне Соединенных Штатов с Россией за Украину: будьте уверены, американцы с радостью будут воевать до последнего украинца".Также некоторые комментаторы посчитали, что если Россия и наращивает численность войск на границе, то только в ответ на действия Украины."Подобные статьи искажают правду, несправедливо выставляют Россию в роли агрессора, когда на самом деле катализатором очередного витка напряженности являются действия Вооруженных сил Украины", — написал Andrew Clifford.Помимо этого, несколько читателей назвали незаконным украинское правительство, "которое пришло к власти в результате госпереворота, и неважно, сколько стран его признали под влиянием Запада"."Неужели кто-то думает, что США ввяжутся в войну с Россией из-за Украины, — или с Китаем, чтобы защитить Тайвань?" — написал пользователь mybusiness1.Ранее Washington Post со ссылкой на источники заявила о "возобновлении наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. По информации издания, чиновники из США и стран Европы фиксируют то, что, как они утверждают, представляет собой "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".Собеседники издания, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что перемещения войск вновь вызвали опасения, которые возникли в апреле, когда якобы имело место "самое значительное за годы наращивание российских войск у границы Украины".В апреле этого года в западных областях России проходили войсковые учения, вызвавшие неоднозначную реакцию Украины и стран Запада. В Кремле неоднократно заявляли, что передвижения соединений носят плановый и учебный характер, являются исключительно внутрироссийским вопросом и не несут угрозы другим государствам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
https://ria.ru/20211030/voyna-1757037367.html
https://ria.ru/20211030/sammit-1756931061.html
https://ria.ru/20211029/donbass-1756733378.html
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в мире, сша, тайвань, россия
14:30 31.10.2021 (обновлено: 19:59 31.10.2021)
 
Американские читатели WP вступились за Россию из-за Украины

Читатели WP: "наращивание" численности российских войск стало реакцией на действия Украины

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВоеннослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений "Запад-2021" на полигоне Мулино в Нижегородской области
Военнослужащие высаживаются из многоцелевого вертолета Ми-8 во время основного этапа учений Запад-2021 на полигоне Мулино в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Читатели Washington Post негативно отреагировали на статью о "наращивании численности российских войск на границе с Украиной".
"Зачем России вообще "нужна" Украина? С какой целью? Это коррумпированное нестабильное государство, у которого нет ничего. Пусть Запад сам разбирается с вечным попрошайкой Европы", — возмутился пользователь Palika.
Он обратился к тем, кто, по его мнению, "мечтает о войне Соединенных Штатов с Россией за Украину: будьте уверены, американцы с радостью будут воевать до последнего украинца".
Также некоторые комментаторы посчитали, что если Россия и наращивает численность войск на границе, то только в ответ на действия Украины.
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"Подобные статьи искажают правду, несправедливо выставляют Россию в роли агрессора, когда на самом деле катализатором очередного витка напряженности являются действия Вооруженных сил Украины", — написал Andrew Clifford.
Помимо этого, несколько читателей назвали незаконным украинское правительство, "которое пришло к власти в результате госпереворота, и неважно, сколько стран его признали под влиянием Запада".
"Неужели кто-то думает, что США ввяжутся в войну с Россией из-за Украины, — или с Китаем, чтобы защитить Тайвань?" — написал пользователь mybusiness1.
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Ранее Washington Post со ссылкой на источники заявила о "возобновлении наращивания численности российских войск" близ границы с Украиной. По информации издания, чиновники из США и стран Европы фиксируют то, что, как они утверждают, представляет собой "необычные перемещения техники и военных на западном фланге России".
Собеседники издания, которые говорили на условиях анонимности, заявили, что перемещения войск вновь вызвали опасения, которые возникли в апреле, когда якобы имело место "самое значительное за годы наращивание российских войск у границы Украины".
В апреле этого года в западных областях России проходили войсковые учения, вызвавшие неоднозначную реакцию Украины и стран Запада. В Кремле неоднократно заявляли, что передвижения соединений носят плановый и учебный характер, являются исключительно внутрироссийским вопросом и не несут угрозы другим государствам. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркивал, что Россия перемещает войска в пределах своей территории и на свое усмотрение. По его словам, это никому не угрожает и не должно никого волновать.
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