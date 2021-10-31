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На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков - РИА Новости, 31.10.2021
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:51
2021-10-31T11:51
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в воскресенье глава администрации Тельмановского района Александр Спинул."В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена трансформаторная подстанция, жители села Новая Марьевка находятся без электроэнергии", - написал Спинул в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html
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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
11:51 31.10.2021
 
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков

Село Новая Марьевка на юге ДНР осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области
Жилой дом в поселке Новая Марьевка в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Сергей Аверин
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в воскресенье глава администрации Тельмановского района Александр Спинул.
"В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена трансформаторная подстанция, жители села Новая Марьевка находятся без электроэнергии", - написал Спинул в своем Telegram-канале.
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В миреВооруженные силы УкраиныДонецкая Народная РеспубликаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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