https://ria.ru/20211031/donbass-1757077020.html

На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков

На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков - РИА Новости, 31.10.2021

На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков

Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T11:51

2021-10-31T11:51

2021-10-31T11:51

в мире

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

ситуация в днр и лнр

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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в воскресенье глава администрации Тельмановского района Александр Спинул."В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена трансформаторная подстанция, жители села Новая Марьевка находятся без электроэнергии", - написал Спинул в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр