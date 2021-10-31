https://ria.ru/20211031/donbass-1757077020.html
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков - РИА Новости, 31.10.2021
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T11:51
2021-10-31T11:51
2021-10-31T11:51
в мире
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 31 окт - РИА Новости. Село Новая Марьевка на юге самопровозглашенной Донецкой народной республики осталось без света в результате обстрела со стороны украинских силовиков, сообщил в воскресенье глава администрации Тельмановского района Александр Спинул."В результате обстрела со стороны ВСУ повреждена трансформаторная подстанция, жители села Новая Марьевка находятся без электроэнергии", - написал Спинул в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20211030/ukraina-1757043933.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, ситуация в днр и лнр
На юге ДНР село осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков
Село Новая Марьевка на юге ДНР осталось без света из-за обстрела со стороны силовиков