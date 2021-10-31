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Морская держава
https://ria.ru/20211031/dizayn-1756504964.html
Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего
Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего - РИА Новости, 31.10.2021
Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего
Дизайн круизных лайнеров, как и дорогих автомобилей, разрабатывают лучшие специалисты, но когда инженеры обращают свое внимание на каюты матросов подводных... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T10:00
2021-10-31T10:00
морская держава
объединенная судостроительная корпорация
россия
морская держава
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дизайн круизных лайнеров, как и дорогих автомобилей, разрабатывают лучшие специалисты, но когда инженеры обращают свое внимание на каюты матросов подводных лодок, превращая их в космические капсулы, это шаг в будущее.Создавая такие футуристические проекты, дизайнеры в первую очередь думают о человеке, который будет проводить большую часть своего времени на воде или под ней.Корреспондент проекта "Морская держава" поговорил с призерами и победителями конкурса в области дизайна и художественной эстетики кораблей и судов о том, как можно помочь подводникам чувствовать себя комфортно в замкнутом пространстве, чем так хороши индивидуальные балконы на туристическом судне и зачем катамарану крылья.Личное пространствоПо словам дизайнера Артема Мурашова, сейчас спальные места на подводных лодках больше напоминают плацкартныевагоны, чем каюты. Поэтому, создавая проект "Дизайн интерьера военного корабля", он в первую очередь думал об удобстве моряков.Тем же подходом руководствовался и инженер-конструктор 3-й категории Степан Несмиян. По его словам, для того чтобы пассажир чувствовал себя на круизном лайнере нового поколения максимально комфортно, ему необходим простор."Это же круиз, он заходит в разные города, но между остановками пассажир проводит довольно много времени на судне. За счет небольшого, на мой взгляд, уменьшения пассажировместимости мы смогли увеличить межпалубное расстояние, которое сейчас 3 метра. Это очень комфортно, свободнее дышится, действительно пребывать на судне лучше", – добавил он.Инновации и приватностьДизайн и функционал капсулы-каюты Артем Мурашов разрабатывал совместно с матросами. Он работает в конторе, которая занимается проектированием подводных лодок, и постоянно находился в контакте с моряками."Обсуждал с ними основные идеи. Они в первую очередь люди, которые знают, какой комфорт им нужен", – добавил дизайнер.Внутри капсулы-каюты на подводной лодке установлен интерактивный дисплей, на котором отображаются виджеты – часы, будильник, температура. Кроме того, с его помощью можно управлять вентиляцией, подведенной к каждому спальному месту, а также лампой – менять ее цвет и яркость освещения.Главное новшество таких капсул – шумоизоляция. Кроме того, они закрываются створками, что обеспечивает полную приватность. Именно о ней чаще всего упоминали матросы, с которыми дизайнер разговаривал во время создания проекта.Балконы и просторКруизное судно Степана Несмияна разработано таким образом, что пассажиры не будут пересекаться с персоналом. Для этого инженер долго работал над логистикой на корабле.Внешний вид лайнера он создавал, вдохновляясь природой и ее взаимодействием с водной поверхностью. Думая над тем, как визуально расширить пространство каждой каюты, инженер пришел к выводу, что лучше всего с этим справится сплошное остекление.Еще глубже окунуться в область проектирования судов ему помогла программа Объединенной судостроительной компании – "Лидеры изменений ОСК"."Всегда приятно посмотреть на сверстников, познакомиться с людьми, которые попали в эту программу, потому что такие знакомства, такое общение дают толчок для личного развития", – рассказал он.Стильный катамаранКогда отдых хочется сделать приватным и элитным, можно воспользоваться катамараном, тем более если его длина 14 метров, а сам он вдохновлен дизайном шведского бренда автомобилей. Именно такой проект разработал студент 3-го курса Вадим Макеев."Были применены современные технологии в области светотехники, в кормовой части раскладываются так называемые крылья, увеличивающие пляжную зону, опускаются и поднимаются ступеньки на флайбридж (верхняя площадка, – прим. редактора), чтобы при плохой погоде их можно было сложить и они не мешали обзору, а вода быстрее уходила с палубы", – рассказал дизайнер.Инновации он применил и в обшивке палубы – она покрыта светлыми прорезиненными накладками, чтобы корпус темного цвета не нагревался. Это сделано в том числе и для безопасности – поверхность получается не скользкой.Поскольку Вадим все еще проходит обучение, для него было важно пообщаться с ведущими специалистами в области промышленного дизайна. В этом ему также помогла программа ОСК."Всегда очень полезно, когда есть возможность пообщаться с профессионалами своего дела, которые готовы поделиться какими-то новшествами, которые ты сам будешь изучать по пять, по семь лет, а тут тебе могут сразу это донести и чуть-чуть сократить путь", – заключил Макеев.
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РИА Новости
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96
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60
объединенная судостроительная корпорация, россия, морская держава
10:00 31.10.2021
 

Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего

© Фото предоставлено Степаном НесмияномЭскизный проект круизного судна
Эскизный проект круизного судна
© Фото предоставлено Степаном Несмияном
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дизайн круизных лайнеров, как и дорогих автомобилей, разрабатывают лучшие специалисты, но когда инженеры обращают свое внимание на каюты матросов подводных лодок, превращая их в космические капсулы, это шаг в будущее.
Создавая такие футуристические проекты, дизайнеры в первую очередь думают о человеке, который будет проводить большую часть своего времени на воде или под ней.
Корреспондент проекта "Морская держава" поговорил с призерами и победителями конкурса в области дизайна и художественной эстетики кораблей и судов о том, как можно помочь подводникам чувствовать себя комфортно в замкнутом пространстве, чем так хороши индивидуальные балконы на туристическом судне и зачем катамарану крылья.

Личное пространство

По словам дизайнера Артема Мурашова, сейчас спальные места на подводных лодках больше напоминают плацкартныевагоны, чем каюты. Поэтому, создавая проект "Дизайн интерьера военного корабля", он в первую очередь думал об удобстве моряков.

"Основная идея – создание личного пространства, которое будет настраиваться индивидуально под каждого члена экипажа. Ключевая концепция – переход на капсульную каюту. Матросу дается личное пространство, пусть его немного, но оно кастомизируется под самого человека, и там он может уединиться", – поделился дизайнер.

Тем же подходом руководствовался и инженер-конструктор 3-й категории Степан Несмиян. По его словам, для того чтобы пассажир чувствовал себя на круизном лайнере нового поколения максимально комфортно, ему необходим простор.
© Фото предоставлено Степаном НесмияномИнженерный проект Степана Несмияна
Инженерный проект Степана Несмияна
© Фото предоставлено Степаном Несмияном
Инженерный проект Степана Несмияна
"Это же круиз, он заходит в разные города, но между остановками пассажир проводит довольно много времени на судне. За счет небольшого, на мой взгляд, уменьшения пассажировместимости мы смогли увеличить межпалубное расстояние, которое сейчас 3 метра. Это очень комфортно, свободнее дышится, действительно пребывать на судне лучше", – добавил он.

Инновации и приватность

Дизайн и функционал капсулы-каюты Артем Мурашов разрабатывал совместно с матросами. Он работает в конторе, которая занимается проектированием подводных лодок, и постоянно находился в контакте с моряками.
"Обсуждал с ними основные идеи. Они в первую очередь люди, которые знают, какой комфорт им нужен", – добавил дизайнер.
© Фото предоставлено Артемом МурашовымПроект "Дизайн интерьера военного корабля"
Проект Дизайн интерьера военного корабля
© Фото предоставлено Артемом Мурашовым
Проект "Дизайн интерьера военного корабля"
Внутри капсулы-каюты на подводной лодке установлен интерактивный дисплей, на котором отображаются виджеты – часы, будильник, температура. Кроме того, с его помощью можно управлять вентиляцией, подведенной к каждому спальному месту, а также лампой – менять ее цвет и яркость освещения.

"Также экран поддерживает вывод аудио и видео с носителей. Рядом с ним есть две розетки, два USB-выхода и разъем для наушников. Над кроватью проходит полка, где матрос может хранить личные вещи. Она выполнена из прозрачного материала, что позволяет визуально распознавать предметы даже в положении лежа", – рассказал Мурашов.

Главное новшество таких капсул – шумоизоляция. Кроме того, они закрываются створками, что обеспечивает полную приватность. Именно о ней чаще всего упоминали матросы, с которыми дизайнер разговаривал во время создания проекта.
© Фото предоставлено Артемом МурашовымДизайнерский проект Артема Мурашова
Дизайнерский проект Артема Мурашова
© Фото предоставлено Артемом Мурашовым
Дизайнерский проект Артема Мурашова

Балконы и простор

Круизное судно Степана Несмияна разработано таким образом, что пассажиры не будут пересекаться с персоналом. Для этого инженер долго работал над логистикой на корабле.
Внешний вид лайнера он создавал, вдохновляясь природой и ее взаимодействием с водной поверхностью. Думая над тем, как визуально расширить пространство каждой каюты, инженер пришел к выводу, что лучше всего с этим справится сплошное остекление.

"Пассажир ценит комфорт, сервис и визуальную притягательность экстерьера и интерьера. За счет проектных решений, за счет более проработанного общего расположения мы смогли добиться лучшей обитаемости. Это индивидуальные балконы, больше общественных зон и больше межпалубное расстояние", – поделился инженер.

Еще глубже окунуться в область проектирования судов ему помогла программа Объединенной судостроительной компании – "Лидеры изменений ОСК".
© Фото предоставлено Степаном НесмияномЭскизный проект круизного судна
Эскизный проект круизного судна
© Фото предоставлено Степаном Несмияном
Эскизный проект круизного судна
"Всегда приятно посмотреть на сверстников, познакомиться с людьми, которые попали в эту программу, потому что такие знакомства, такое общение дают толчок для личного развития", – рассказал он.

Стильный катамаран

Когда отдых хочется сделать приватным и элитным, можно воспользоваться катамараном, тем более если его длина 14 метров, а сам он вдохновлен дизайном шведского бренда автомобилей. Именно такой проект разработал студент 3-го курса Вадим Макеев.
"Были применены современные технологии в области светотехники, в кормовой части раскладываются так называемые крылья, увеличивающие пляжную зону, опускаются и поднимаются ступеньки на флайбридж (верхняя площадка, – прим. редактора), чтобы при плохой погоде их можно было сложить и они не мешали обзору, а вода быстрее уходила с палубы", – рассказал дизайнер.
© Фото предоставлено Вадимом МакеевымПроект интерьера и экстерьера 14-метрового катамарана
Проект интерьера и экстерьера 14-метрового катамарана
© Фото предоставлено Вадимом Макеевым
Проект интерьера и экстерьера 14-метрового катамарана
Инновации он применил и в обшивке палубы – она покрыта светлыми прорезиненными накладками, чтобы корпус темного цвета не нагревался. Это сделано в том числе и для безопасности – поверхность получается не скользкой.

"Есть круговая подсветка, которая настраивается. Здесь в принципе та же самая идея была, чтобы разграничить зоны отдыха с непосредственно рабочими зонами, и они отличаются по теплоте – тепло-холодность", – добавил дизайнер.

Поскольку Вадим все еще проходит обучение, для него было важно пообщаться с ведущими специалистами в области промышленного дизайна. В этом ему также помогла программа ОСК.
© Фото предоставлено Вадимом МакеевымДизайнерский проект Вадима Макеева
Дизайнерский проект Вадима Макеева
© Фото предоставлено Вадимом Макеевым
Дизайнерский проект Вадима Макеева
"Всегда очень полезно, когда есть возможность пообщаться с профессионалами своего дела, которые готовы поделиться какими-то новшествами, которые ты сам будешь изучать по пять, по семь лет, а тут тебе могут сразу это донести и чуть-чуть сократить путь", – заключил Макеев.
 
Морская державаОбъединенная судостроительная корпорацияРоссияМорская держава
 
 
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