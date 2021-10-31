https://ria.ru/20211031/dizayn-1756504964.html

Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего

Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего - РИА Новости, 31.10.2021

Космос под водой и крылатый катамаран: дизайнеры о кораблях будущего

Дизайн круизных лайнеров, как и дорогих автомобилей, разрабатывают лучшие специалисты, но когда инженеры обращают свое внимание на каюты матросов подводных... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T10:00

2021-10-31T10:00

2021-10-31T10:00

морская держава

объединенная судостроительная корпорация

россия

морская держава

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Дизайн круизных лайнеров, как и дорогих автомобилей, разрабатывают лучшие специалисты, но когда инженеры обращают свое внимание на каюты матросов подводных лодок, превращая их в космические капсулы, это шаг в будущее.Создавая такие футуристические проекты, дизайнеры в первую очередь думают о человеке, который будет проводить большую часть своего времени на воде или под ней.Корреспондент проекта "Морская держава" поговорил с призерами и победителями конкурса в области дизайна и художественной эстетики кораблей и судов о том, как можно помочь подводникам чувствовать себя комфортно в замкнутом пространстве, чем так хороши индивидуальные балконы на туристическом судне и зачем катамарану крылья.Личное пространствоПо словам дизайнера Артема Мурашова, сейчас спальные места на подводных лодках больше напоминают плацкартныевагоны, чем каюты. Поэтому, создавая проект "Дизайн интерьера военного корабля", он в первую очередь думал об удобстве моряков.Тем же подходом руководствовался и инженер-конструктор 3-й категории Степан Несмиян. По его словам, для того чтобы пассажир чувствовал себя на круизном лайнере нового поколения максимально комфортно, ему необходим простор."Это же круиз, он заходит в разные города, но между остановками пассажир проводит довольно много времени на судне. За счет небольшого, на мой взгляд, уменьшения пассажировместимости мы смогли увеличить межпалубное расстояние, которое сейчас 3 метра. Это очень комфортно, свободнее дышится, действительно пребывать на судне лучше", – добавил он.Инновации и приватностьДизайн и функционал капсулы-каюты Артем Мурашов разрабатывал совместно с матросами. Он работает в конторе, которая занимается проектированием подводных лодок, и постоянно находился в контакте с моряками."Обсуждал с ними основные идеи. Они в первую очередь люди, которые знают, какой комфорт им нужен", – добавил дизайнер.Внутри капсулы-каюты на подводной лодке установлен интерактивный дисплей, на котором отображаются виджеты – часы, будильник, температура. Кроме того, с его помощью можно управлять вентиляцией, подведенной к каждому спальному месту, а также лампой – менять ее цвет и яркость освещения.Главное новшество таких капсул – шумоизоляция. Кроме того, они закрываются створками, что обеспечивает полную приватность. Именно о ней чаще всего упоминали матросы, с которыми дизайнер разговаривал во время создания проекта.Балконы и просторКруизное судно Степана Несмияна разработано таким образом, что пассажиры не будут пересекаться с персоналом. Для этого инженер долго работал над логистикой на корабле.Внешний вид лайнера он создавал, вдохновляясь природой и ее взаимодействием с водной поверхностью. Думая над тем, как визуально расширить пространство каждой каюты, инженер пришел к выводу, что лучше всего с этим справится сплошное остекление.Еще глубже окунуться в область проектирования судов ему помогла программа Объединенной судостроительной компании – "Лидеры изменений ОСК"."Всегда приятно посмотреть на сверстников, познакомиться с людьми, которые попали в эту программу, потому что такие знакомства, такое общение дают толчок для личного развития", – рассказал он.Стильный катамаранКогда отдых хочется сделать приватным и элитным, можно воспользоваться катамараном, тем более если его длина 14 метров, а сам он вдохновлен дизайном шведского бренда автомобилей. Именно такой проект разработал студент 3-го курса Вадим Макеев."Были применены современные технологии в области светотехники, в кормовой части раскладываются так называемые крылья, увеличивающие пляжную зону, опускаются и поднимаются ступеньки на флайбридж (верхняя площадка, – прим. редактора), чтобы при плохой погоде их можно было сложить и они не мешали обзору, а вода быстрее уходила с палубы", – рассказал дизайнер.Инновации он применил и в обшивке палубы – она покрыта светлыми прорезиненными накладками, чтобы корпус темного цвета не нагревался. Это сделано в том числе и для безопасности – поверхность получается не скользкой.Поскольку Вадим все еще проходит обучение, для него было важно пообщаться с ведущими специалистами в области промышленного дизайна. В этом ему также помогла программа ОСК."Всегда очень полезно, когда есть возможность пообщаться с профессионалами своего дела, которые готовы поделиться какими-то новшествами, которые ты сам будешь изучать по пять, по семь лет, а тут тебе могут сразу это донести и чуть-чуть сократить путь", – заключил Макеев.

россия

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

объединенная судостроительная корпорация, россия, морская держава