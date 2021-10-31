https://ria.ru/20211031/diksi-1757092408.html

В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси"

В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси" - РИА Новости, 31.10.2021

В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси"

Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 15 магазинах "Дикси" в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:08

2021-10-31T15:08

2021-10-31T15:08

распространение коронавируса

общество

москва

дикси

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 15 магазинах "Дикси" в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора."30 октября 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были проведены мониторинговые проверки 41 магазина "Дикси". В 15 магазинах "Дикси" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.Уточняется, что администрацией не обеспечен контроль наличия у посетителей защитных масок, также сотрудники магазина осуществляют должностные обязанности со спущенной маской, не обеспечена дезинфекция контактных поверхностей.Также санитарно-техническое состояние складских помещений признано неудовлетворительным, не обеспечивается своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. В двух магазинах не представлена информация о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.Всего за 30 октября, по данным управления Роспотребнадзора по Москве, проведено около 100 проверок организаций общественного питания, торговли, в том числе непродовольственной торговли, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектов. Нарушения установлены на 20 объектах. По фактам выявленных нарушений во всех случаях будут составлены протоколы об административном правонарушении.Отмечается, что деятельность некоторых организаций уже приостановлена."В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа магазина "Дикси" в ЮВАО, магазина "У леса", магазина сухофруктов в ТиНАО, магазина "Все для дома" в Зеленограде", - говорится в материале.

https://ria.ru/20211023/rospotrebnadzor-1755956475.html

https://ria.ru/20211031/narushenie-1757079641.html

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общество, москва, дикси, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, тинао