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Распространение коронавируса
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В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси"
В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси" - РИА Новости, 31.10.2021
В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси"
Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 15 магазинах "Дикси" в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:08
2021-10-31T15:08
распространение коронавируса
общество
москва
дикси
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
тинао
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 15 магазинах "Дикси" в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора."30 октября 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были проведены мониторинговые проверки 41 магазина "Дикси". В 15 магазинах "Дикси" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.Уточняется, что администрацией не обеспечен контроль наличия у посетителей защитных масок, также сотрудники магазина осуществляют должностные обязанности со спущенной маской, не обеспечена дезинфекция контактных поверхностей.Также санитарно-техническое состояние складских помещений признано неудовлетворительным, не обеспечивается своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. В двух магазинах не представлена информация о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.Всего за 30 октября, по данным управления Роспотребнадзора по Москве, проведено около 100 проверок организаций общественного питания, торговли, в том числе непродовольственной торговли, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектов. Нарушения установлены на 20 объектах. По фактам выявленных нарушений во всех случаях будут составлены протоколы об административном правонарушении.Отмечается, что деятельность некоторых организаций уже приостановлена."В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа магазина "Дикси" в ЮВАО, магазина "У леса", магазина сухофруктов в ТиНАО, магазина "Все для дома" в Зеленограде", - говорится в материале.
https://ria.ru/20211023/rospotrebnadzor-1755956475.html
https://ria.ru/20211031/narushenie-1757079641.html
москва
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общество, москва, дикси, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество, тинао
15:08 31.10.2021
 
В Москве выявили нарушение санитарных требований в 15 магазинах "Дикси"

Нарушения санитарных требований по COVID-19 выявили в 15 магазинах "Дикси" в Москве

© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЛоготип магазина "Дикси" на одной из улиц в Москве
Логотип магазина Дикси на одной из улиц в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 31 окт - РИА Новости. Нарушения санитарно-эпидемиологических требований выявлены в 15 магазинах "Дикси" в Москве, сообщает столичное управление Роспотребнадзора.
"30 октября 2021 года специалистами территориальных отделов Управления Роспотребнадзора по Москве в административных округах с целью оценки полноты выполнения санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, направленных на снижение рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), были проведены мониторинговые проверки 41 магазина "Дикси". В 15 магазинах "Дикси" выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических требований", - говорится в сообщении.
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23 октября, 17:00
В Москве выявили нарушения в цехах, доставлявших продукты в рестораны
Уточняется, что администрацией не обеспечен контроль наличия у посетителей защитных масок, также сотрудники магазина осуществляют должностные обязанности со спущенной маской, не обеспечена дезинфекция контактных поверхностей.
Также санитарно-техническое состояние складских помещений признано неудовлетворительным, не обеспечивается своевременный вывоз мусора и пищевых отходов. В двух магазинах не представлена информация о вакцинации работников от новой коронавирусной инфекции.
Всего за 30 октября, по данным управления Роспотребнадзора по Москве, проведено около 100 проверок организаций общественного питания, торговли, в том числе непродовольственной торговли, транспорта, спортивных и культурно-массовых объектов. Нарушения установлены на 20 объектах. По фактам выявленных нарушений во всех случаях будут составлены протоколы об административном правонарушении.
Сотрудники объединения административно-технических инспекций во время проверки организаций в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
Вчера, 12:29
В Москве несколько магазинов могут закрыть за нарушение мер по COVID-19
Отмечается, что деятельность некоторых организаций уже приостановлена.
"В порядке временного запрета деятельности до решения суда приостановлена работа магазина "Дикси" в ЮВАО, магазина "У леса", магазина сухофруктов в ТиНАО, магазина "Все для дома" в Зеленограде", - говорится в материале.
 
Распространение коронавирусаОбществоМоскваДиксиФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Здоровье - ОбществоТиНАО
 
 
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