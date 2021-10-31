https://ria.ru/20211031/burya-1757130851.html
Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась
Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась - РИА Новости, 01.11.2021
Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась
Слабая магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии... РИА Новости, 01.11.2021
2021-10-31T23:40
2021-10-31T23:40
2021-11-01T07:55
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МОСКВА, 31 ноя - РИА Новости. Слабая магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась, следует из данных лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук."За последние три часа состояние магнитосферы было спокойным", - говорится в сообщении.До этого с примерно 15 по 18 часов по московскому времени фиксировалась слабая магнитная буря. Лаборатория фиксирует данные раз в три часа. С 18 до 21 часа зафиксирована спокойное состояние магнитосферы.Вспышка на Солнце категории Х (сильная) произошла вечером 28 октября.
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23:40 31.10.2021 (обновлено: 07:55 01.11.2021)
Магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась
Слабая магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце, завершилась