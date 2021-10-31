https://ria.ru/20211031/burya-1757115412.html

На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 31.10.2021

На Земле началась магнитная буря

Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли. РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T19:28

2021-10-31T19:28

2021-10-31T23:43

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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли.Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1. По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.Бурю вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Вместе с этим, полярные сияния на территории России в ближайшие дни наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.

https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html

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2021

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