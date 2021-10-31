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На Земле началась магнитная буря
На Земле началась магнитная буря - РИА Новости, 31.10.2021
На Земле началась магнитная буря
Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли. РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T19:28
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли.Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1. По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.Бурю вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи. Вместе с этим, полярные сияния на территории России в ближайшие дни наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.
https://ria.ru/20210420/burya-1729024053.html
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наука, москва, космос - риа наука, земля, россия
19:28 31.10.2021 (обновлено: 23:43 31.10.2021)
 
На Земле началась магнитная буря

На Земле началась магнитная буря, вызванная вспышкой на Солнце

© NASA / GSFC/TRACEВспышка на солнце
Вспышка на солнце - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© NASA / GSFC/TRACE
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МОСКВА, 31 окт — РИА Новости. Магнитная буря в воскресенье днем началась в магнитосфере Земли.
Как указано на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии Солнца Физического института академии наук, буря слабая, ее уровень G1.
По прогнозу, она продлится до середины дня понедельника.
Бурю вызвала мощная вспышка класса Х, которая произошла на Солнце вечером 28 октября.
Врач Александр Мясников во время пресс-конференции - РИА Новости, 1920, 20.04.2021
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Как сообщили в лаборатории, такая ситуация может вызвать ложные срабатывания защиты энергетических систем, космические аппараты будут накапливать поверхностный заряд, что создает риск сноса аппарата с орбиты. Кроме того, возможны перерывы в спутниковой навигации и проблемы низкочастотной радионавигации, а также прерывания высокочастотной радиосвязи.
Вместе с этим, полярные сияния на территории России в ближайшие дни наблюдаться на широтах до 55-60 градусов, то есть вплоть до Москвы.
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