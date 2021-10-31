Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Боевики Талибана - РИА Новости, 1920, 15.08.2021
Захват власти в Афганистане талибами
https://ria.ru/20211031/afganistan-1757091513.html
В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям
В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям - РИА Новости, 31.10.2021
В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям
По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар сдались афганским властям,... РИА Новости, 31.10.2021
2021-10-31T15:01
2021-10-31T15:36
захват власти в афганистане талибами
в мире
афганистан
нангархар
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155068/97/1550689776_0:232:2818:1817_1920x0_80_0_0_602dffb443f596658109e57607dfb466.jpg
КАБУЛ, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар сдались афганским властям, говорится в заявлении губернатора."При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана"*, который запрещен в РФ как террористическая организация - ред.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", - гласит заявление главы провинции.По словам главы провинциального управления безопасности, боевики были помилованы, однако если они будут нарушать общественный порядок, к ним будут применены строгие юридические меры.В административном центре провинции Джелалабаде 18 сентября произошел взрыв, три человека погибли, 19 пострадали. На следующий день в том же городе прогремел взрыв в районе автовокзала, двое мирных граждан погибли, один сторонник движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) получил ранения. Как сообщал телеканал Al-Arabiya, ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Позднее талибы заявили, что провели операцию по зачистке от террористов на окраинах Джелалабада.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России
https://ria.ru/20211026/taliban-1756166342.html
https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html
афганистан
нангархар
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155068/97/1550689776_44:0:2775:2048_1920x0_80_0_0_8280944213c40fb935a94de627adec51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
в мире, афганистан, нангархар
15:01 31.10.2021 (обновлено: 15:36 31.10.2021)
 
В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям

В афганской провинции Нангархар более 60 боевиков ИГ сдались властям

© AP Photo / FileБоевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак. 2014 год
Боевики ИГ (запрещена в РФ) на контрольно-пропускном пункте в городе Байнджи, Ирак. 2014 год - РИА Новости, 1920, 31.10.2021
© AP Photo / File
Читать ria.ru в
КАБУЛ, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар сдались афганским властям, говорится в заявлении губернатора.
"При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана"*, который запрещен в РФ как террористическая организация - ред.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", - гласит заявление главы провинции.
Боевики Талибана* в Мехтарламе - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 08:00
"Они уже у границ". Что началось в Афганистане
По словам главы провинциального управления безопасности, боевики были помилованы, однако если они будут нарушать общественный порядок, к ним будут применены строгие юридические меры.
В административном центре провинции Джелалабаде 18 сентября произошел взрыв, три человека погибли, 19 пострадали. На следующий день в том же городе прогремел взрыв в районе автовокзала, двое мирных граждан погибли, один сторонник движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) получил ранения. Как сообщал телеканал Al-Arabiya, ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Позднее талибы заявили, что провели операцию по зачистке от террористов на окраинах Джелалабада.
В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.
*Террористические организации, запрещенные в России
Американские военные - РИА Новости, 1920, 26.10.2021
26 октября, 17:15Захват власти в Афганистане талибами
В Пентагоне заявили, что ИГ* возобновит зарубежные атаки через год
 
Захват власти в Афганистане талибамиВ миреАфганистанНангархар
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2021 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@ria.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
12:17Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемию
12:16В России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народов
12:14Китай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД
12:13В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа Молдавии
12:12Ситуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил Собянин
12:09В Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасности
12:09Путин в понедельник начнет серию военных совещаний в Сочи
12:09В Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важной
12:06Путин не будет выступать на климатическом саммите в Глазго
12:06В Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕС
12:05В Подмосковье на 11-летнего мальчика упали ворота
12:04В Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекста
12:04В Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в стране
12:03В Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемии
11:59Эксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в США
11:58На красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скорой
11:56Москвичам рассказали о погоде на ноябрьские праздники
11:54В Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19
11:53Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в Москве
11:50Мультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ
Лента новостейМолния
Собянин поблагодарил волонтеров, помогающих москвичам в пандемиюВ России предложили создать комиссию по языкам малочисленных народовКитай призвал к скорейшему возобновлению переговоров по СВПД В Кремле прокомментировали переговоры о поставках газа МолдавииСитуация с COVID-19 в Москве остается непростой, заявил СобянинВ Кремле надеются на продолжение контактов с США по кибербезопасностиПутин в понедельник начнет серию военных совещаний в СочиВ Кремле назвали встречу Лаврова и Байдена важнойПутин не будет выступать на климатическом саммите в ГлазгоВ Кремле оценили ситуацию с взаимным признанием COVID-сертификатов с ЕСВ Подмосковье на 11-летнего мальчика упали воротаВ Кремле назвали слова Мурашко о "Спутнике Лайт" вырванными из контекстаВ Кремле прокомментировали ситуацию с коронавирусом в странеВ Кремле заявили об ответственности глав регионов в условиях пандемииЭксперт прокомментировал ситуацию с экстрадицией Дунаева в СШАНа красноярской трассе два человека пострадали в ДТП со скоройМосквичам рассказали о погоде на ноябрьские праздникиВ Москве за сутки госпитализировали 1359 человек с COVID-19Инфекционист допустил ухудшение эпидемиологической ситуации в МосквеМультфильм "Кощей. Начало" возглавил прокат в России и СНГ