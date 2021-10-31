https://ria.ru/20211031/afganistan-1757091513.html

В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям

В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям - РИА Новости, 31.10.2021

В афганской провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям

По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар сдались афганским властям,... РИА Новости, 31.10.2021

2021-10-31T15:01

2021-10-31T15:01

2021-10-31T15:36

захват власти в афганистане талибами

в мире

афганистан

нангархар

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КАБУЛ, 31 окт - РИА Новости. По меньшей мере 65 боевиков террористической группировки "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Нангархар сдались афганским властям, говорится в заявлении губернатора."При посредничестве племенных лидеров районов Кот и Батков провинции Нангархар 65 боевиков ИГ* сдались властям Исламского эмирата (самоназвание политической системы "Талибана"*, который запрещен в РФ как террористическая организация - ред.) и выразили раскаяние относительно своей прошлой деятельности", - гласит заявление главы провинции.По словам главы провинциального управления безопасности, боевики были помилованы, однако если они будут нарушать общественный порядок, к ним будут применены строгие юридические меры.В административном центре провинции Джелалабаде 18 сентября произошел взрыв, три человека погибли, 19 пострадали. На следующий день в том же городе прогремел взрыв в районе автовокзала, двое мирных граждан погибли, один сторонник движения "Талибан"* (запрещено в России как террористическое) получил ранения. Как сообщал телеканал Al-Arabiya, ответственность за взрывы взяла террористическая группировка "Исламское государство"* (ИГ, запрещена в РФ). Позднее талибы заявили, что провели операцию по зачистке от террористов на окраинах Джелалабада.В начале августа талибы (движение "Талибан"* признано террористическим и запрещено в РФ) активизировали наступление на правительственные силы Афганистана, 15 августа вошли в Кабул и на следующий день заявили, что война окончена. Последние две недели августа из аэропорта Кабула, находившегося под охраной американских военных, шла массовая эвакуация граждан стран Запада и сотрудничавших с ними афганцев. В ночь на 31 августа американские военные покинули кабульский аэропорт, положив конец почти 20-летнему военному присутствию CША в Афганистане. В начале сентября был объявлен состав временного правительства Афганистана, который возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана"* и находящийся под санкциями ООН c 2001 года.*Террористические организации, запрещенные в России

https://ria.ru/20211026/taliban-1756166342.html

https://ria.ru/20211026/ataki-1756351795.html

афганистан

нангархар

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в мире, афганистан, нангархар