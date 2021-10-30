https://ria.ru/20211030/zoloto-1757040823.html

Аксенов высказался о судьбе скифского золота на Украине

Аксенов высказался о судьбе скифского золота на Украине - РИА Новости, 30.10.2021

Аксенов высказался о судьбе скифского золота на Украине

Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной... РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T21:18

2021-10-30T21:18

2021-10-30T21:31

украина

оон

севастополь

нидерланды

владимир путин

сергей аксенов (политик)

ситуация вокруг коллекции скифского золота

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155646/44/1556464409_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f7bb062b8416e81da86f2796e24a297b.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции.Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".

https://ria.ru/20211029/zoloto-1756786199.html

украина

севастополь

нидерланды

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

украина, оон, севастополь, нидерланды, владимир путин, сергей аксенов (политик), ситуация вокруг коллекции скифского золота, россия