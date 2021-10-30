21:18 30.10.2021 (обновлено: 21:31 30.10.2021)
Аксенов высказался о судьбе скифского золота на Украине
Глава Крыма Аксенов: скифское золото окажется в частной коллекции на Украине
© AP Photo / Peter DejongЭкспонат выставки "Крым: золото и секреты Черного моря" в Амстердаме
© AP Photo / Peter Dejong
СИМФЕРОПОЛЬ, 30 окт – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов заявил, что в случае передачи коллекции скифского золота Украине артефакты будут утеряны для общественности и окажутся в частной коллекции.
"Я думаю, что концов мы больше не найдем. Все, что попадает на ответственное хранение украинским чиновникам, – пишите письма. Почти все руководители Украины занимались здесь поиском артефактов с помощью черных археологов. Соответственно, все это в частной коллекции дома у (президента Украины Владимира – ред.) Зеленского окажется. Вот это, наверное, и будет их победа", - сказал Аксенов в эфире телеканала НТВ.
Апелляционный суд Амстердама во вторник постановил, что скифское золото должно быть передано Украине, решение может быть обжаловано в Верховном суде Нидерландов. Коллекция скифского золота из четырех крымских музеев, около 2 тысяч артефактов, была вывезена на выставку в музей Алларда Пирсона в Амстердаме в начале февраля 2014 года - еще до того, как Крым воссоединился с Россией.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".