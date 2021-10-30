https://ria.ru/20211030/zdravookhranenie-1757000549.html
Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире
Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире - РИА Новости, 30.10.2021
Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире
Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с COVID-19 требует улучшения качества и доступности здравоохранения во всем мире. РИА Новости, 30.10.2021
2021-10-30T14:10
2021-10-30T14:10
2021-10-30T14:26
распространение коронавируса
в мире
владимир путин
большая двадцатка
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с COVID-19 требует улучшения качества и доступности здравоохранения во всем мире."Задача по борьбе с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах, и, соответственно, наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения", - сказал Путин на саммите "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.
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РИА Новости
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в мире, владимир путин, большая двадцатка, коронавирус covid-19
14:10 30.10.2021 (обновлено: 14:26 30.10.2021)
Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире
Путин призвал улучшать качество здравоохранения во всем мире, чтобы доступ был у всех