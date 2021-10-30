https://ria.ru/20211030/zdravookhranenie-1757000549.html

Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире

Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире - РИА Новости, 30.10.2021

Путин призвал улучшать качество здравоохранения в мире

Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с COVID-19 требует улучшения качества и доступности здравоохранения во всем мире. РИА Новости, 30.10.2021

2021-10-30T14:10

2021-10-30T14:10

2021-10-30T14:26

распространение коронавируса

в мире

владимир путин

большая двадцатка

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 30 окт – РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что ситуация с COVID-19 требует улучшения качества и доступности здравоохранения во всем мире."Задача по борьбе с коронавирусом требует улучшения качества и доступности медицинской помощи во всех странах, и, соответственно, наращивания международного сотрудничества в сфере здравоохранения", - сказал Путин на саммите "Группы двадцати" в режиме видеоконференции.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

в мире, владимир путин, большая двадцатка, коронавирус covid-19